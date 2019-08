Dettelbach vor 1 Stunde

Pkw demoliert Wohnmobil

Am Donnerstagmorgen rangierte ein 81-jähriger Autofahrer am Sportplatz in Dettelbach aus einer Parklücke. Dabei stieß der Mann gegen ein geparktes Wohnmobil und beschädigte es an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Laut Polizei entstand ein Schaden von circa 2500 Euro.