Nachwuchsreporter beim Radio

Da Medien uns alle täglich beeinflussen, einigten sich die Lehrerinnen und Eltern der Sommeracher Grundschule in diesem Schuljahr auf das Thema „Medien“ für ihre Projektwoche. Wie vielfältig und spannend dieses Rahmenprogramm sein kann, zeigte Anja Bäuerlein, die Klassenlehrerin der 4. Klasse. Sie nahm die Schülerinnen und Schüler mit auf eine Reise in die Welt des Radios. Ziel war es, eine eigene kleine Radiosendung aufzunehmen, so die Mitteilung der Schule.

Den krönenden Abschluss bildete eine Fahrt zu dem Würzburger Radiosender Charivari. Die gebürtige Sommeracherin und Moderatorin Nicole Then-Plannasch zeigte den Schülerinnen und Schülern nicht nur die Redaktion, sondern auch wie die Aufnahme und der Schnitt einer Tonspur funktionieren. Spontan interviewte sie eine Schülerin, die sich – wie auch Politiker – leicht versprechen oder ein „ähm“ von sich geben und besserte diese kleinen Fehler mit den Nachwuchsreportern aus. „Wow, das hört sich jetzt richtig flüssig und professionell an“, behaupteten die Schüler.

Im Anschluss durften einige Schülerinnen und Schüler die aktuellen Nachrichten aufnehmen. Wie die Nachrichten im Studio gesendet werden, durften alle Beteiligten später live in Charivaris Hauptstudio mitverfolgen!