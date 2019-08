Kitzingen vor 25 Minuten

Geparkten Lkw angefahren

Am Donnerstagnachmittag stieß eine 63-Jährige mit ihrem Wohnmobil in einer Engstelle, in der Mainbernheimer Straße, in Kitzingen, gegen einen geparkten Lkw. Laut Polizeibericht beschädigte sie dabei dessen linken Außenspiegel. Der Schaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.