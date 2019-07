An drei Fahrzeugen die Reifen plattgestochen

In der Königsberger Straße in Kitzingen stachen bislang unbekannte Täter vermutlich mit einem spitzen Gegenstand an drei geparkten Fahrzeugen die Reifen platt.

An einem Wohnmobil wurde der linke Vorderreifen, an einem Peugeot der rechte Hinterreifen und an einem Kleintransporter der rechte Vorder-und Hinterreifen beschädigt. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 800 Euro. Die Taten ereigneten sich laut Polizeibericht zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 12.30 Uhr.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.