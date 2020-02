Freigeist und Naturschützer: Heinrich Kattenbeck ist gestorben

Als leidenschaftlichen Kämpfer für die Natur kannten die Menschen in der Region Forchheim Heinrich Kattenbeck. Der bekannte Naturschützer und Kreistagsmitglied aus Kirchehrenbach ist am Mittwoch plötzlich verstorben. Kattenbeck wurde 80 Jahre alt.

Seinen politischen Höhepunkt erreichte der Lokalpolitiker aus Kirchehrenbach im Sommer 2018, als er für die Wählerinitiative Landkreis Forchheim (WLF) in den Kreistag nachrückte. Zudem war Kattenbeck als engagierter und streitbarer Aktivist bei der Bürgerinitiative pro Wiesenttal ohne Ostspange (BIWO) und beim Bund Naturschutz (BN) aktiv.

Von Jugend an engagiert

Heinrich Kattenbeck war schon von Jugend an engagiert. Der gebürtige Forchheimer und gläubige Katholik und war Jungkolpingführer und Sanitäter. Er besuchte das Humanistische Gymnasium in Forchheim, bevor er ab 1954 von den Benediktinermönchen in Münsterschwarzach unterrichtet wurde.

Nach der Schule begann Kattenbeck eine Lehre in der Folienfabrik in Forchheim, die er 1961 als Betriebswirt und Systemanalytiker verließ. Seine Berufskarriere setzte er bei Philipps in Fürth fort. Anschließend fand er seine Berufung als Verwaltungsleiter der Erler-Klinik in Nürnberg, der missionsärztlichen Klinik in Würzburg und des St.-Hedwig-Krankenhauses in Berlin-Spandau, ehe er 1994 in den Ruhestand ging.

Liebe im Krankenhaus gefunden

Ehrenamtlich bildete er beim Roten Kreuz und der Wasserwacht den Nachwuchs aus. So lernte er seine Frau Renate kennen: Als Kattenbeck nach einem Unfall einen Patienten ins Krankenhaus geliefert hatte, traf er dort in einem Zimmer seine zukünftige Ehefrau. Seit 57 Jahren waren sie glücklich verheiratet. 1996 baute er mit seiner Frau ein Haus in Kirchehrenbach.

Kattenbeck war nicht nur Freigeist und Kämpfer für die Natur, sondern immer auch politisch aktiv. 1966 gründete er in Kirchehrenbach die Junge Union, 1970 übernahm er deren Kreisvorsitz. Weil er für die CSU bald zu "progressiv" wurde, schloss er sich den Freien Wählern an und kandidierte erfolgreich für den Gemeinderat. 18 Jahre lang bestimmte er die Geschicke in Kirchehrenbach mit.

Kandidat für die Grünen

Bei der Wählerinitiative Landkreis Forchheim (WLF), die sich im vergangenen Jahr aufgelöst hat, war er Sprecher für das Thema Verkehr. Als WLF-Kreistagsmitglied war er im Ausschuss für Umwelt und Natur und dem Personalausschuss tätig. Kattenbeck kandidierte bei der Kommunalwahl am 15. März für die Kreistagsliste der Grünen auf Listenplatz 14.

Ein Aufruf zum Kröten tragen führte dazu, dass sich Heinrich Kattenbeck dem Bund Naturschutz (BN) anschloss. Nur kurze Zeit später übernahm er den Vorsitz des BN-Kreisverbandes im Landkreis Forchheim. Er war über 40 Jahre Mitglied beim Bund Naturschutz. Außerdem engagierte er sich auf Landesebene und als Delegierter des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland).

Fit und aktiv bis ins hohe Alter

Heinrich Kattenbeck war am Aufbau der Sozialtherapeutischen Wohn- und Arbeitsgemeinschaft Haus Odilia in Kirchehrenbach beteiligt. Als die ehrenamtliche Arbeit im Haus Odilia zu viel wurde, überzeugte er seine Frau Renate Kattenbeck, die organisatorische Leitung des Hauses zu übernehmen. Kattenbeck war Vorsitzender der Umweltstiftung Sieglinde Schöffl und Gründungsmitglied der Seniorengemeinschaft Ehrenbürg in Kirchehrenbach. Er war zudem Vorsitzender des TSV Kirchehrenbach. Bis zuletzt spielte der 80-Jährige, der auch gerne Zeit mit seinen Enkeln verbrachte, noch regelmäßig Tennis, kegelte oder ging Schwimmen. In seiner Freizeit nahm er gerne an Skat- und Schafkopfrunden teil.

Der Termin für die Beerdigung steht noch nicht fest.