Video: Gottesdienst aus der Erlöserkirchen

"Ein besonderer Gottesdienst ist das. Wir hier vor einer Kamera in der Erlöserkirche. Und Sie und Ihr an einem Übertragungsgerät", begann Pfarrerin Anette Simojoki die Messe, die der FT am Sonntagvormittag aus einem beinahe leeren Gotteshaus auf seiner Facebook-Seite übertrug. "Und doch: Wir feiern Gottesdienst - miteinander. Wie schön!" Gut 100 Zuschauer verfolgten den Gottesdienst zum Thema "Die Welt wird kleiner...die Liebe nicht" live, viele mehr sahen sich das Video später an. An der Gestaltung wirkten neben Simojoki auch die Pfarrerinnen Dorothea Münch und Anne Schneider, Pfarrer Thomas Braun, Kantorin Markéta Schley Reindlová, Kirchner Rolf Lang sowie Vikarin Julia Schwab mit.

Ähnlich Streams gibt es übrigens unter anderem auf www.pfarrei-litzendorf.de oder dem YouTube-Kanal "EFG Bamberg" (Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bamberg).

