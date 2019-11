Sexueller Übergriff in Unterfranken: Mann überfällt Frau in Kleinwallstadt und vergewaltigt sie. Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Montagabend (25. November 2019) im unterfränkischen Kleinwallstadt (Landkreis Miltenberg) eine Frau überfallen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Dies berichtet die Polizei. Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei führte bislang nicht zur Festnahme des Täters.

Sexueller Übergriff: Mann überfällt Frau und vergewaltigt sie

Laut Polizei verließ die Frau mittleren Alters gegen kurz nach 22 Uhr ihre Wohnung, um mit ihrem Hund noch eine Runde Gassi zu gehen. Gegen 22.40 Uhr führte sie ihr Weg auch an einem Wohnmobilstellplatz an der Mainstraße vorbei. In der Nähe dieses Stellplatzes riss plötzlich ein bislang unbekannter Mann die Spaziergängerin nach hinten, zerrte sie in Richtung Main und vergewaltigte sie.

Anschließend flüchtete der Täter nach Angaben der Geschädigten in Richtung Elsenfeld. Zum jetzigen Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Täter in Begleitung eines weiteren Mannes befand, der jedoch nicht in die Tathandlung eingegriffen hatte.