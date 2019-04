Wohnmobil zu hoch - Neonlampe kaputt

Ein Wohnmobil-Fahrer fuhr am Montagmorgen im Riedgraben über den Parkplatz des Lebensmittel-Discounters Norma. Dabei streifte er mit der Dachkante seines Wohnmobils das Vordach über dem Eingangsbereich und beschädigte eine Neonlampe. Zudem wurde am Wohnmobil die Satelitten-Schüssel beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 1600 Euro. pol