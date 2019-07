Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen. Am Freitag um 7.25 Uhr fuhr ein Schulbus von Amlingstadt in Richtung Hirschaid. Kurz vor dem Ortsschild Hirschaid kam dem Bus auf seiner Fahrspur ein weißes Wohnmobil entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nach dem Zusammenstoß hielt der Fahrer des Wohnmobils an, fuhr jedoch nach wenigen Sekunden einfach weiter. red