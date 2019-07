Ein Wohnmobil, das auf dem Parkplatz der Obermaintherme abgestellt war, wurde am Samstagmorgen von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0. pol