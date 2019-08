Behringersmühle vor 17 Stunden

Unfall beim Überholen am Bahnhof

Ein Unfall mit einem Wohnmobil und einem Motorrad am Mittwoch in Behringersmühle ist glimpflich ausgegangen. Am Nachmittag fuhr ein 72-jähriger Wohnmobilfahrer die Bundesstraße zwischen Muggendorf und...