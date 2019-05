Eine 57-Jährige parkte ihr Wohnmobil von Montag, 17.15 Uhr, bis Dienstag, 16.30 Uhr, in der Adalbert-Stifter-Straße. Als sie zurückkam, stellte sie eine Beschädigung am linken Rücklicht fest. Als Verursacher wird von einem Zweirad ausgegangen. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol