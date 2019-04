Phoenix-Reisemobile kann erweitern

Als Satzung beschlossen wurde der Bebauungsplan "Schlattenrangen" in Aschbach. Parallel dazu wurde der Flächennutzungsplan geändert. Durch den Bebauungsplan wird es dem Aschbacher Reisemobilhersteller Schell-Fahrzeugbau (Phonenix-Reisemobile) möglich, seine Produktionsstätten zu erweitern. Geplant ist am Ortseingang von Aschbach, direkt gegenüber dem bestehenden Werk, der Bau einer neuen Montagehalle mit einer Größe von 25 mal 50 Metern. Etwa die Hälfte des Grundstücks, bislang eine Wiese, soll bebaut, die andere Hälfte als Ausgleichsfläche angelegt werden. Der vorhandene Graben soll verlegt werden und mäandernd einen neuen Lauf bekommen. Des Weiteren soll eine kleine Böschung angelegt und mit Bäumen bepflanzt werden. See