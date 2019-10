Am Montag, 14. Oktober, findet um 19 Uhr im Sitzungssaal des VG-Gebäudes in Gosberg eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates Pinzberg statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Bauantrag auf Errichtung einer Parkfläche für Wohnmobile in der Gosberger Straße in Gosberg, private Bauangelegenheiten sowie ein Antrag auf Zuschuss für die Renovierung der Pfarrkirche St. Nikolaus. red