Nach 24 Jahren im Amt bestätigt

Zur Mitgliederversammlung der Funkamateure vom Ortsverband Lichtenfels des DARC (Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.) begrüßte der Vorsitzende Karl-Heinz Wiemann in der Gaststätte "Wallachei" die Mitglieder sowie den Distriktsvorsitzenden Peter Meßthaler aus Wolframs-Eschenbach.

Derzeit zählt der Ortsverband 61 Mitglieder - erst kürzlich wurden drei neue Mitglieder im Ortsverband aufgenommen: Holger Knab aus Schwürbitz, Florian Knab aus Schwürbitz und Niklas Hartmann aus Marktzeuln.



Vorschau auf das kommende Jahr

Es folgte die Vorschau auf das kommende Jahr durch Karl-Heinz Wiemann. Im Jahr 2018 feiert der Ortsverband Lichtenfels sein 50-jähriges Vereinsjubiläum. Aus diesem Anlass wird das Hobby Amateurfunk mit dem Sonder-DOK 50B28 in die Luft gehen. Geplant ist auch ein Tag der offenen Tür im Clubraum des Jugendzentrums in Lichtenfels. Auch wird wieder ein neuer Amateurfunkkurs über die Volkshochschule Lichtenfels ab September 2018 durchgeführt.



Der Vorsitzende blickt zurück

Aber auch das Vergangene ließ der Vorsitzende Revue passieren. So wurde ein Amateurfunkkurs mit drei neuen Funkamateuren erfolgreich abgeschlossen. Mehrere Mitglieder nahmen am Aktivitätswettbewerb im Distrikt Franken teil.

Es gab einen Vortrag von Thilo Sauer aus Coburg über einen Erfahrungsbericht "Störungssuche bei Kurzwellenstörungen und Zusammenarbeit mit der Bundesnetzagentur".

Im September fand wieder der Fieldday bei den Werdenfelsern in Kösten statt. Bei der Versammlung im Oktober gab es einen Vortag von Thomas Bergmann über "aktuelle Akku-Technik".

Ende Dezember fand ein Lötkurs für Kinder und Jugendliche im Clubraum vom Jugendzentrum der Stadt Lichtenfels statt. Der Bausatz, ein elektronischer Würfel, kam bei den acht anwesenden Kindern sehr gut an. Im Januar gab es einen Workshop über DMR (Digital Mobile Radio) im Clubraum, geleitet von Thomas Backert. Im Februar wurden neue Batterien beim Relais DB0LIC eingebaut.

Bei den Neuwahlen wurde Karl-Heinz Wiemann erneut zum Ortsverbandsvorsitzenden gewählt - er hat das Amt nun seit 24 Jahren inne. Sein Stellvertreter ist Thomas Backert.

Die restlichen Ämter sind wie folgt besetzt: Zukunftstechnik mit Thomas Bergmann, Relaisverantwortlicher mit Heinrich Pechtold, Kassier mit Richard Krapp, QSL-Manager mit Jürgen Werthmann, Notfunkreferent mit Thomas Backert, Internet mit Thomas Fischer und Referent für DX und Völkerverständigung mit Alper Özkan.

Für 25 Jahre im DARC geehrt wurde Markus Skotnica aus Michelau, für 40 Jahre Frank Höfer aus Unterzettlitz sowie Rolf Kraus aus Schönbrunn, für 50 Jahre Karl-Heinz Suck aus Weidnitz und für 60 Jahre im Lothar Jakob aus Lichtenfels. red