Kronach vor 11 Stunden

Offene Briefe

Loewe: Stimmen aus Berlin sprechen sich für Hisense aus

Die Entwicklungen rund um den insolventen Kronacher TV-Gerätehersteller Loewe beschäftigen offenbar längst nicht mehr nur die Menschen in der Region (siehe auch Seite 9). Selbst in Berlin wird die Not...