Ein Fußballfest sowohl in sportlicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht in Ebersdorf

Die 30. Bayerische BLLV-Hallenfußballmeisterschaft in der Frankenhalle in Ebersdorf bei Coburg war von Max Lachner (Rektor in Ebersdorf) und Timo Fuchs hervorragend organisiert. Neben der gesamten oberfränkischen BLLV-Spitze mit den drei Bezirksvorsitzenden Henrik Schödel, Gisela Jahreiß und Norbert Trütschel waren SAD Uwe Dörfer, Werner Schumann (ehemaliger Rektor in Ebersdorf), Coburgs Landrat Sebastian Straubel mit seinem Stellvertreter Rainer Mattern und der Ebersdorfer Bürgermeister Bernd Reisenweber bei der Eröffnung und bei der Siegerehrung anwesend. Der "Bunte Abend" im Hotel Steiner in Großheirath wurde durch den fränkischen Liedermacher Gerd Backert für die 120 Pädagogen aus ganz Bayern zu einem unvergesslichen Erlebnis. Bis spät in die Nacht wurde gesungen und gefeiert.

Bei der Siegerehrung lobten Straubel und Dörfer die fußballerischen Leistungen der Pädagogen und die tolle Organisation von Max Lachner und Timo Fuchs mit ihrem Helferteam und überreichten Urkunden und Sachpreise ("Willi-Becher" mit Füllung für jeden Spieler) an die Mannschaftsführer. BLLV-Fußballkoordinator Hans Tremel, der von SAD Uwe Dörfer für seinen 30-jährigen Einsatz für den bayerischen und oberfränkischen Lehrerfußball mit einer Dankurkunde überrascht wurde, übergab Thomas Lemberger den BLLV-Wanderpokal, gratulierte zur Titelverteidigung und vergab die nächste Meisterschaft nach Aschaffenburg. Hans Tremel