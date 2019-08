Die Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in Hürbel (Ortsteil von Geslau, Landkreis Ansbach) ist am späten Montagabend komplett niedergebrannt. Gegen 23 Uhr wurden die umliegenden Feuerwehren alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintraffen, stand die Scheune bereits lichterloh in Flammen.

Nachdem die Löschwasserversorgung hergestellt war, bemühten sich die Feuerwehrkräfte vor allem darum, den anliegenden Stall zu schützen. Das gelang auch - weder Menschen noch Tiere wurden bei dem Feuer verletzt.

Brennendes Heu muss ausgeräumt werden

Die abgebrannte Scheune konnte schließlich auch zügig gelöscht werden. Nur das gelagerte Heu, das zuerst von den Einsatzkräften ausgeräumt, verteilt und gelöscht werden musste, stellte eine Schwierigkeit da.

Generell zeigt sich Kreisbrandinspektor Gerd Meier vor Ort aber zufrieden: Es sei ein relativ unkritischer Einsatz gewesen, die schnelle Herstellung der Wasserversorgung durch die naheliegenden Löschweiher sei besonders gut gelaufen.

Die Brandursache und Schadenshöhe wird noch durch die Polizei ermittelt.

