Ansbach vor 1 Stunde

Feuer in Reifenwerkstatt in Mittelfranken: Feuerwehr warnt Anwohner mit Radiodurchsage

Am Samstag brannte es in einer Kfz-Werkstatt in Ansbach. Die Rauchentwicklung war groß - Anwohner sollten zeitweise Fenster und Türen geschlossen halten.