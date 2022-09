Wohnungen Coburg – Sie die Mieten noch bezahlbar? 

Die aktuellen Mietpreise machen es für viele immer schwieriger eine passende Wohnung zu finden. Die Wohnungspreise werden immer höher und die das Angebot wird immer kleiner. Wie die Mieten gerade in Coburg aussehen und wie du deine Traumwohnung finden kannst erfährst du hier.

Immobilien in Franken

Mietspiegel Coburg – Wie viel Miete zahlt man aktuell?

Laut dem diesjährigen Mietspiegel liegt der durchschnittliche Mietpreis für Coburg aktuell bei 9,88€/m². Was genau das für deine neue Wohnung in Coburg bedeutet, siehst du hier:

Ein Beispiel: Mietpreise in Coburg Mitte

Um das Ganze etwas verständlicher zu machen, schauen wir uns eine beispielhafte Wohnung im Stadtteil Mitte an: Eine gepflegte 1-Zimmer Wohnung mit 48,3m² Wohnfläche, die 2000 gebaut wurde. Die durchschnittliche Miete lag hier 2019 bei 7,16€ pro m² monatlich. Im Jahr 2022 liegt sie schon bei 8,02€ pro m². Somit ist die Miete um 12% gestiegen. Insgesamt ist die Miete hier seit 2018 um 16% gestiegen.

Wo sind die Wohnungen in Coburg im günstigsten?

Natürlich unterscheiden sich die Mietpreise in Coburg je nach Stadtteil. Wo kannst du am günstigsten wohnen und welcher Stadtteil überschreitet dein Budget? Die Stadtteile Mitte und Scheuerfeld sind aktuell die teuersten Gegenden in Coburg. Günstigere Preise findest du etwas außerhalb in Seidmannsdorf, Bertelsdorf oder Wüstenahorn.

Mit immo.inFranken.de deine Wohnung finden

Mit unserem Immobilienmarktplatz immo.inFranken.de steht Ihnen für Ihre Suche nach einer Immobilie in Franken ein starker Partner zur Seite. Als regional verwurzeltes Portal bietet Ihnen immo.inFranken.de die aktuellen Immobilienangebote ansässiger Immobilienmakler, Privatanbieter sowie regionale und überregionale Partnerportale in einer Suche.

Mit Hilfe unseres Suchagenten verpasst du künftig keine Wohnungsanzeige mehr. Mit nur wenigen Klicks kannst du angeben, wonach du suchst. Neue Immobilienangebote bekommst du dann direkt per Mail gesendet. Dabei kannst du auswählen, ob du ein tägliches Update willst oder nur einmal in der Woche. Es ist außerdem möglich, mehrere Suchagenten gleichzeitig anzulegen. So kannst du deine Suche ausweiten und dir sicher sein, dass die kein Objekt entgeht.

Auf unserem Portal können sowohl Privatpersonen als auch Makler Objekte inserieren. Große Immobilienunternehmen wie Engel & Völkers sind seit vielen Jahren auf unserer Plattform aktiv und stellen regelmäßig Objekte ein. Auch Anzeigen aus der Tageszeitung werden integriert und online bereitgestellt. Damit sorgen wir für ein breites und aktuelles Angebot in ganz Franken.

Unsere Checkliste zur Wohnungssuche

Unsere immo.inFranken.de Experten haben für deine Wohnungssuche eine Checkliste zusammengestellt. Falls du gerade auf der Suche nach einer neuen Wohnung bist, soll diese Liste dir dabei helfen den Immobilienmarkt zu navigieren und deine Suche zu vereinfachen:

Wie wichtig ist dir die Lage der Wohnung? Welche Faktoren (Distanz zum Arbeitsplatz, Nähe zu Freunden oder Familie, Lautstärke, usw.) beeinflussen deine Lage-Entscheidung? Welche Faktoren wärst du bereit aufzugeben? Wie viele Zimmer hättest du am liebsten? Was ist dein Minimum? Wie groß soll deine Wohnung sein? Was ist dein Budget? Was ist deine obere und untere Preisgrenze? Hättest du gerne einen Garten, Balkon oder eine Terrasse? Zieht sonst noch jemand mit dir ein? Hast du Haustiere, die mit dir mitziehen würden?

Coburg Mietpreisbremse

Aufgrund der stetig steigenden Mietpreise wurde in mehreren Städten und Gemeinden eine Mietpreisbremse eingeführt. Jedoch gilt die Grenze nur in bestimmten Gebieten und der Stopp des Mietwuchers ist nicht garantiert. Um die Mietpreisgrenze zu aktivieren, musst du jedoch selbst Hand anlegen. Solltest du das Gefühl haben, dass deine neue Wohnung im Vergleich zur ortüblichen Miete zu teuer ist, ist es dein Recht das zu hinterfragen. Indem du gleich nach Vertragsabschluss ein sogenanntes Rügeschreiben an deinen Vermieter schickst, kannst du eventuell Abzocke umgehen. Mehr zu dem Thema und deinen diesbezüglichen Rechten als Mieter erfährst du hier.

Fazit: Finde mit unserem Suchagenten deine Traumwohnung

Die Wohnungssuche in Coburg kann schwierig und anstrengend sein. Unser immo.inFranken.de Suchagent hilft dir dabei immer auf dem aktuellsten Stand zu sein und die richtige Wohnung für deine Vorstellung zu finden.