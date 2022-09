Wohnung mieten in Forchheim: Trotz steigender Preise erfolgreich sein 

Forchheim gehört zu den 162 Gemeinden, in denen die Mieterschutzverordnung gilt. Dementsprechend gibt es eine Mietpreisbremse, wobei Neubauten ausgeschlossen sind. Diese Mietpreisbremse ist allerdings zu Lasten der Vermieter. Diese werden von den zahlreichen Vorschriften gegängelt. Die Folge: zahlreiche leerstehende Wohnungen.

Warum gibt es so wenige günstige Wohnungen in Forchheim?

Sucht man als alleinstehender Geringverdiener aktuell auf immo.inFranken.de nach Wohnungen in Forchheim, macht sich schnell der Frust breit. Generell sind nur wenige 1-Zimmer oder 2-Zimmer Wohnungen zu finden, diese dann meist neu gebaut oder frisch saniert und dementsprechend teuer. Schnell müssen für 50qm² fast 600€ Kaltmiete gezahlt werden.

Hinzu kommt, dass generell wenige Wohnungen in Forchheim zur Miete angeboten werden und zahlreiche Objekte leer stehen. Laut Jürgen Schüpferling, Vorsitzender von Haus und Grund Forchheim, sind den Vermietern die Auflagen zu hoch, weswegen sie die Wohnungen lieber gar nicht vermieten.

Um die Wohnungen, die im Endeffekt übrig bleiben, wird hart gekämpft und auf jedes Objekt bewerben sich unzählige Bewerber. Die Leute mit einem geringeren Einkommensniveau, bei denen die Miete mehr als nur ein Drittel am Gesamteinkommen ausmachen würde, gehen meist leer aus.

Etwas besser sehen die Mietpreise im Umland von Forchheim aus. Erweitert man den Suchradius um 10 Kilometer, werden die Preise schnell günstiger. In den umliegenden Gemeinden ist die Chance daher größer, etwas Preisgünstiges zu finden.

Checkliste zur Wohnungssuche

Unser immo.inFranken.de-Team hat euch eine Checkliste zusammengestellt, um die Wohnungssuche künftig zu vereinfachen. Suchst du gerade oder bald eine Wohnung, solltest du diese Punkte vorher durchgehen, um gut vorbereitet zu sein. Denn auch bei der Wohnungssuche gilt: Der erste Eindruck zählt.

Wie viele Zimmer benötigst du? Welche Anforderungen hast du an die Infrastruktur in der Umgebung deiner neuen Wohnung? Bevorzugst du eine bestimmte Bauart (Maisonette, Souterrain, Penthouse, Loft etc.), einen Stadtteil oder willst du mit Vorliebe in einen Alt- oder Neubau einziehen? Möchtest du einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten? Wie sieht dein verfügbares Budget aus? Wer zieht mit in die neue Wohnung ein?

Fazit: Wohnen im Zentrum Forchheims bleibt teuer

In nächster Zeit ist nicht mit einer Entspannung der Mietpreise zu rechnen. Die gestiegenen Bau- und Energiekosten sind auch für Vermieter eine echte Belastung, weswegen kaum günstige Wohnungen angeboten werden. Wer also nach etwas Günstigen sucht, sollte seinen Suchradius erweitern und in den etwas ländlicheren Region um Forchheim sein Glück probieren.