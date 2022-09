Wohnung mieten Fürth - Wie sieht die Wohnungssuche in Fürth aus? 

Die aktuellen Mietpreise in Fürth machen es schwierig eine passende Wohnung zu finden. Während die Wohnungspreise steigen, sinkt das Angebot an Wohnungsplätzen. Wie du trotzdem eine schöne Wohnung für dich finden kannst und wie die Miete gerade in Fürth aussieht, erfährst du hier.

Mietspiegel Fürth - Wie sehen die Mietpreise aus?

Viele Gemeinden und Städten bringen jedes Jahr einen Mietspiegel heraus, der Bewohner und Interessierte über die aktuellen Mietpreise informiert. Laut dem Spiegel liegt der durchschnittliche Mietpreis in Fürth bei 11,08€ pro m². Da die Größe deiner neuen Wohnung ihren Preis beeinflusst, haben wir hier die Preisunterschied je nach Quadratmeter aufgelistet:

*Quelle: Mietspiegel Fürth 2022

Wo sind die Wohnungen in Fürth am günstigsten?

Je nach Stadtteil weichen die Wohnungspreise natürlich vom Standard ab. Ansässige werden sich nicht wundern, dass der Stadtteil Stadtpark mit 12,74€ pro m² am teuersten ist. Gefolgt ist er von Dambach und Südstadt mit 11,77€ bzw. 11,73€ pro m². Die billigsten Stadtteile gibt es im Durchschnitt sogar für unter 10€ pro m²: Schwand (9,90€/m²), Scherbsgraben (9,67€/m²) und Sack (9,11€/m²).

Mit immo.inFranken.de deine Wohnung finden

Mit unserem Immobilienmarktplatz immo.inFranken.de steht dir für deine Suche nach einer Immobilie in Franken ein starker Partner zur Seite. Als regional verwurzeltes Portal bietet dir immo.inFranken.de die aktuellen Immobilienangebote ansässiger Immobilienmakler, Privatanbieter sowie regionale und überregionale Partnerportale in einer Suche.

Mit Hilfe unseres Suchagenten verpasst du künftig keine Wohnungsanzeige mehr. Mit nur wenigen Klicks kannst du angeben, wonach du suchst. Neue Immobilienangebote bekommst du dann direkt per Mail gesendet. Dabei kannst du auswählen, ob du ein tägliches Update willst oder nur einmal in der Woche. Es ist außerdem möglich, mehrere Suchagenten gleichzeitig anzulegen. So kannst du deine Suche ausweiten und dir sicher sein, dass die kein Objekt entgeht.

Auf unserem Portal können sowohl Privatpersonen als auch Makler Objekte inserieren. Große Immobilienunternehmen wie Engel & Völkers sind seit vielen Jahren auf unserer Plattform aktiv und stellen regelmäßig Objekte ein. Auch Anzeigen aus der Tageszeitung werden integriert und online bereitgestellt. Damit sorgen wir für ein breites und aktuelles Angebot in ganz Franken.

7 Tipps zur Wohnungssuche in Fürth

Oft kommen zahlreiche Interessenten zu einer Wohnungsbesichtigung und es gilt positiv aufzufallen. Du hast nur wenige Minuten Zeit, um einen guten Eindruck bei Makler und/oder Vermieter zu hinterlassen. Mit unseren 7 Tipps wird deine Besichtigung zum vollen Erfolg:

Gepflegtes Auftreten - Der erste Eindruck entsteht stets durch unser äußerliches Auftreten. Es wird oft als eine Reflektion unseres Charakters gesehen. Ein unordentliches und ungepflegtes Aussehen gefällt Maklern und Vermieter nicht. Achte darauf, dass deine Klamotten keine Flecken oder Löcher haben. Außerdem solltest du etwas Schickes anziehen, lass die Jogginghose oder kaputten Sneaker zuhause. Auf deine Hygiene solltest du auch achten: Guter Körpergeruch, eine gepflegte Frisur und saubere Fingernägel, all das hinterlässt einen guten Eindruck. Pünktlichkeit - Ähnlich wie bei einem Bewerbungsgespräch ist auch bei einer Wohnungsbesichtigung Pünktlichkeit äußerst wichtig. Makler haben oft einen sehr geregelten Arbeitstag und keine Zeit auf dich zu warten. Plane unbedingt einen Puffer ein und mache dich um Voraus mit der Parksituation vor Ort vertraut. Vorbereitung - Zu einer guten Vorbereitung gehört mehr als dein Aussehen und deine Pünktlichkeit. Mache dich im Voraus mit den Eckdaten der Wohnung vertraut, dass hinterlässt einen guten Eindruck bei Makler und Vermieter. Merke dir auch den Namen deiner Ansprechperson und benutze ihn in eurer Unterhaltung. Besonders gut ist es, wenn du eine Art Bewerbungsmappe mit allen wichtigen persönlichen Daten erstellst. So hat der Vermieter alles Wichtige auf einen Blick. Keine Lügen - Manche Wohnungen haben ihre Bedingungen und du magst geneigt sein zu lügen, um diese zu erfüllen. Dinge, wie Rauchen, Haustiere oder Einkommen, solltest du stets wahrheitsgemäß angeben, auch wenn du denkst, dass es deine Chancen verringert. Falsche Angaben sind ein Grund das Mietverhältnis fristlos zu kündigen. Gutes Benehmen - Höflichkeit ist essentiell. Es ist überraschend wie viel man mit einem freundlichen Auftreten bewirken kann. So kannst du Pluspunkte sammeln: Begrüße deinen Makler und Vermieter mit einem Handdruck und Lächeln, halte Türen auf und frage, ob du vor Betreten der Wohnung deine Schuhe ausziehen solltest. Achte auch darauf, dass du nicht über alte Vermieter, frühere Nachbarn oder aufdringliche Makler herziehst. Keine ständige Kritik - Wichtig ist es, dass du bei deinem Termin nicht ständig etwas an der Wohnung auszusetzen. Ein Makler will eindeutige Entscheidungen und hört nicht gerne Kritik an einer Wohnung, die er oder sie verkaufen möchte. Natürlich solltest du offensichtliche und gravierende Mängel ansprechen, denn auch das zeugt von Interesse. Achte jedoch darauf, dass du nicht durchgehend nach Fehlern und Problemen suchst. Interesse zeigen - Mag offensichtlich klingen, jedoch hilft es, wenn du bewusst Interesse zeigst. Stelle Fragen zum Objekt und der Nachbarschaft, suche ein Gespräch mit dem Makler oder Vermieter und höre aufmerksam und aktiv zu.

Fazit: Nicht verzagen immo.inFranken.de fragen!

Die Wohnungssuche in Fürth ist nicht einfach und die passende Wohnung scheint dir unwahrscheinlich. Mit Hilfe unseres immo.inFranken.de Suchagenten bist du immer auf dem neusten Stand, so musst du dir nie wieder Sorgen machen deine Traumwohnung zu verpassen.