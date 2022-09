Wohnung mieten Bayreuth – Wie habe ich die besten Chancen? 

Wohnungen Bayreuth – Wo sollte ich suchen?

Wenn du auf der Wohnungssuche in Bayreuth bist, solltest du alle Möglichkeiten nutzen, die dir zur Verfügung stehen. Denn es gibt in der Regel viel Interesse an Mietswohnungen, jedoch sind wenige auf dem Markt. Die Konkurrenz ist also immer hart und die Wohnungen umkämpft. Wie in vielen anderen Städten ist die Wohnungssuche in Bayreuth nicht unproblematisch. Denn die Stadt kann ihren Bewohnern einiges an Lebensqualität bieten. Mit ihren imposanten Bauten und Schlössern in der Altstadt und den wunderschönen Parkanlagen ist Bayreuth ein begehrter Ort zum Wohnen. Auch die vielen Studenten prägen das Bild der Stadt und den Wohnungsmarkt vor Ort. Besonders kleinere Wohnungen sind in Bayreuth sehr gefragt und daher im Schnitt auch teurer.

Mietwohnung Bayreuth - Mit immo.inFranken.de Wohnung finden

immo.inFranken.de überzeugt dabei mit seinem weitreichenden Angebot. Denn hier findest du die neuesten Immobilienangebote für Mietswohnungen von ortsansässigen Immobilienmaklern und auch Privatanbietern. Außerdem werden dir bei der Suche auch weitere regionale und überregionale Partnerportale vorgeschlagen. Bist du auf Wohnungssuche in Bayreuth ist die erste Anlaufstelle mit Sicherheit das Internet und die Immobilienportale, die es dort gibt.

Besonders ein Feature ist bei immo.inFranken.de eine große Hilfe bei der Wohnungssuche. Durch den Suchagenten verpasst man in Zukunft keine neuen Angebote mehr. Ganz leicht kannst du hier angeben, was du genau suchst. Falls ein neues Immobilienangebot online geht, was mit deinen Kriterien übereinstimmt, wirst du per Mail informiert. Du kannst außerdem mehrere Suchagenten gleichzeitig einstellen, sodass du größere Erfolgschancen hast.

Mietspiegel Bayreuth– Mit wie viel Miete kann ich rechnen?

Mietspiegel anhand derer man dies herausfinden kann. Für die Stadt Bayreuth gibt es eine Webseite, die einem hilft, je nach Lage, Größe etc. den Preis zu ermitteln: 60m² zahlt man in Bayreuth im Schnitt eine Kaltmiete von 6,73€ pro m². Damit man eine Vorstellung davon hat wie viel eine gewünschte Wohnung kosten sollte, gibt esanhand derer man dies herausfinden kann. Für die Stadt Bayreuth gibt es eine Webseite, die einem hilft, je nach Lage, Größe etc. den Preis zu ermitteln: https://mietspiegel-berechnen.de/bayreuth2022/ . Für eine Wohnung mit einer Wohnfläche vonzahlt man in Bayreuth im Schnitt eine Kaltmiete von

Wohnung mieten Bayreuth – Wo ist es am günstigen?

große Schwankungen im Preis. Generell sind die Wohnungen in der ruhigen und hübschen “Gartenstadt” am teuersten. Im Stadtteil “Birken”, wo sich auch die oberen Preisniveau. Sehr günstig ist es in der “Altstadt”, die man jedoch nicht mit dem historischen Stadtkern von Bayreuth verwechseln sollte. Die Mietpreise in Bayreuth sind nicht überall gleich hoch. Zwischen den einzelnen Stadtteilen gibt es je nach Lage auch immer. Generell sind die Wohnungen in der ruhigen und hübschen “” am teuersten. Im Stadtteil “”, wo sich auch die Universität Bayreuth befindet, liegen die Mieten auch imSehr günstig ist es in der “”, die man jedoch nicht mit dem historischen Stadtkern von Bayreuth verwechseln sollte.

Um Menschen aus allen Bevölkerungsschichten mehr bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen, plant die Stadt den Bau einer neuen Siedlung im Süden der Stadt mit dem Namen Kreuzstein. Etwa 700 neue Wohnungen sollen hier entstehen, was den Wohnungsmarkt in Bayreuth über Zeit entlasten könnte.

Fazit – Wohnung mieten Bayreuth - Flexibilität zahlt sich aus