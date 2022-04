Deutschland vor 1 Stunde

Mietrecht

Mietminderung durch Schimmel, Lärm & Co.: Wann darf ich die Miete kürzen?

In einer Mietwohnung sind Mängel keine Ausnahme. Doch müssen Mieter*innen Schimmel, Lärm und Co. einfach hinnehmen? Hier erfährst du, wann du die Miete kürzen darfst und was du dabei beachten musst.