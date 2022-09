Lebensmittel, Energie, Tanken: Die Lebenshaltungskosten in Deutschland sind immens gestiegen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln rechnet damit, dass die Kosten für Strom um 24 Prozent, für Gas um 34 Prozent und für Heizöl um 84 Prozent ansteigen. Auch im Supermarkt oder an der Tankstelle bekommen die Deutschen die Inflation zu spüren. Gerade junge Familien fragen sich daher zurecht: Können wir uns den Traum vom Eigenheim in dieser Zeit noch leisten?

Der mittelfränkische Fertighausbauer LUXHAUS begleitet dich planungssicher auf dem Weg zum Eigenheim - von der Bedarfsanalyse bis zur Schlüsselübergabe, den Kosten- und Zeitplan stets im Blick. LUXHAUS ist seit fast 100 Jahren in der Holzbranche aktiv, seit 60 Jahren spezialisiert sich das Unternehmen mit Sitz in Georgensgmünd auf Holzfertigbau - das Ohr immer am Markt. Immer im Blick: Zukunftsträchtige Technologien, wie die eigens entwickelte Climatic-Wand-Technologie. Vier Säulen sollen für mehr Planungssicherheit bei angehenden Bauherren sorgen - dieses Versprechen steckt dahinter.

Gerade in unsicheren Zeiten ist ein zuverlässiger Partner mit viel Erfahrung wichtig. Über 20.000 Eigenheimbesitzer profitieren bereits vom Leistungsversprechen von LUXHAUS. Ein Unternehmen mit dem Bau eines Einfamilienhauses zu beauftragen verlangt gegenseitiges und nachhaltiges Vertrauen. Sicherheit hat Priorität, das hat LUXHAUS erkannt. Für den Fertighausanbieter ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit selbstverständlich.

Mit diesen Argumenten punktet LUXHAUS bei angehenden Bauherren - gerade in unsicheren Zeiten:

Wir haben uns mit den vier Säulen beschäftigt, auf denen das Versprechen von LUXHAUS fußt:

Säule #1: Wertbeständigkeit der LUXHAUS-Fertighäuser

Gerade in unsicheren Zeiten ist Wertbeständigkeit ein gewichtiges Argument pro Eigenheim. Vor allem eigengenutzte Immobilien sind inflationsabhängig. LUXHAUS minimiert den Faktor durch die Verwendung hochwertiger und nachhaltiger Materialien - auch bereits in der Serienausstattung. Innovative Haustechnik sorgt für ein Höchstmaß an Unabhängigkeit in der Energieversorgung.

Darüber hinaus gibt LUXHAUS 30 Jahre Gewährleistung auf tragende Teile. Die Konstruktion ist so gestaltet, dass das Haus jederzeit umgebaut, nachgerüstet und umgestaltet werden kann. Das sorgt für eine enorme Aufwertung deines Eigenheims. Wertbeständigkeit spielt insbesondere mit Blick auf Vererben oder Verkaufen eine wichtige Rolle - erfahre hier, wie LUXHAUS "bleibende Werte" beim Hausbau schafft.

Säule #2: Festpreisgarantie auch bei Kostensteigerungen

Die Festpreisgarantie von LUXHAUS garantiert, dass sich der angebotene Hauspreis für einen vorher bestimmten Zeitraum nicht mehr ändert (immer unter Beachtung von einigen Eckpunkten und abhängig vom Bauvorhaben - LUXHAUS berät hierzu gerne unverbindlich). Auftraggeber*innen können sich darauf verlassen, dass der Preis auch bei unerwarteten Kostensteigerungen gleich bleibt. Die Festpreisgarantie gibt dir so Finanzierungssicherheit und ist daher die große Konstante in verrückten Zeiten. Konkret gewährt LUXHAUS fixierte Preise für 15 Monate ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses (hier alles Wissenswerte zur Festpreisgarantie). Erst danach könnten Preiserhöhungen greifen, die aber an den "Preisindex für Einfamiliengebäude in vorgefertigter Bauart" gekoppelt sind. Der Preisindex wird vierteljährlich vom Statistischen Bundesamt festgestellt und veröffentlicht, was für dich volle Transparenz in der Preisgestaltung bedeutet. Säule #3: Plus-Energie-Haus schützt Klima - und Geldbeutel Energieeffizienz ist nicht nur im Kampf gegen den Klimawandel ein entscheidender Faktor. Auch die laufenden Energiekosten über die Jahre werden auf das mögliche Minimum reduziert. Das beginnt bei der Haushülle, setzt sich bei der Haustechnik fort und beinhaltet natürlich auch die Eigenproduktion von Energie (beispielsweise über Photovoltaik). Das schafft ein Maximum an Unabhängigkeit und Kostensicherheit. LUXHAUS kann diese Leistungsversprechen aufgrund der einzigartigen Climatic-Wand-Technologie abgeben. Sie ist nicht nur förderfähig, sparsam und umweltschonend. Auch "Made in Germany" ist LUXHAUS wichtig. Bei der Herstellung der Climatic-Wand kommen ausschließlich hochwertige und zukunftsweisende Rohstoffe aus Deutschland zum Einsatz. Hier erfährst du mehr über Funktionsweise der Climatic-Wand-Technologie und kannst einen Blick auf das Plus-Energie-Haus werfen. Säule #4: Fertighaus und Finanzierung aus einer Hand Der Finanzierungsexperte Holger Farcken von LUXHAUS bringt es auf den Punkt: Angehende Bauherren sollten angesichts steigender Baukosten sowie anhaltender Materialengpässe besser früher als später handeln. Wer sich das aktuelle Zinsniveau sichert, schafft Kostenklarheit über einen langen Zeitraum (im besten Fall über die gesamte Laufzeit der Finanzierung). Auch wenn die Zinsen bereits gestiegen sind, ist das aktuelle Niveau aus historischer Sicht nach wie vor sehr niedrig. Dabei rät der Experte, die Finanzierung maximal auf das 100-fache des eigenen Monatsnettogehalts zu begrenzen. Ergänzt um das zusätzlich zur Verfügung stehende Eigenkapital ergeben sich so die maximalen Gesamtkosten für das Bauprojekt. LUXHAUS bietet für seine Bauherren einen eigenen Finanzierungsservice an. Anhand einer bankenunabhängigen Beratung (über 400 Banken zur Auswahl) kannst du dir einen Überblick verschaffen und so gegebenenfalls von der individuellen Finanzierungslösung profitieren, die auch Fördermittel mit einbindet. Flachdach, Satteldach & Co. - wir stellen die beliebtesten Haustypen von LUXHAUS in unserer Galerie vor: 3+ Vorteile von Fertighäusern Neben einem verlässlichen Partner für dein Bauprojekt muss dich natürlich in aller erster Linie die Bauart überzeugen. In unserem Bau-FAQ haben wir die Vorteile der Fertigbauweise zusammengefasst, hier stellen wir auch die wesentlichen Unterschiede zum Massivhaus ("Stein auf Stein") heraus. Du interessiert dich für Fertighäuser? Hier die Vorteile auf einen Blick: Fertighäuser werden witterungsunabhängig in der Halle vorgefertigt und erst auf deinem Grundstück zusammengesetzt.

Damit bieten sie bei der Aufrichtung direkten Wetterschutz und können schnell bezogen werden.

Die bei Fertighäusern weit verbreitete Holzbauweise sorgt durch eine Dämmlösung im Wandinneren für optimale Energieeffizienz und Ressourcenschonung.

LUXHAUS bringt 60 Jahre Erfahrung in der Fertigbauweise mit und hat sich längst zu einem bundesweiten Anbieter entwickelt. Das Traditionsunternehmen gilt nicht nur in Bayern als zuverlässiger und kompetenter Fertighausbauer, sondern mittlerweile auch in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In unserem beliebten Artikel "Jahrelange Erfahrung trifft Hausbau 2.0: Warum LUXHAUS so beliebt bei Bauherren ist" haben wir uns ausführlich mit dem Fertighausanbieter aus Georgensgmünd beschäftigt.

