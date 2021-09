Nebenkostenabrechnung: Diese Hinweise solltest du beachten

Nebenkostenabrechnung: Sind Nebenkosten und Betriebskosten das Gleiche?

Viele Mieter kontrollieren ihre Nebenkostenabrechnung nicht: Das ist das Ergebnis einer repräsetativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Abrechnungdienstleisters ista. Demnach werfen nur 66 Prozent, also zwei Drittel der Befragten, einen Blick auf den jährlichen Brief des Vermieters. Dabei können sich Fehler einschleichen, die zu Lasten des Mieters gehen.

Was ist der Unterschied zwischen Nebenkosten und Betriebskosten?

Oft werden die Begriffe verwechselt. Zu den Nebenkosten zählen alle Ausgaben, die dem Vermieter durch den Besitz der Wohnung anfallen: Versicherungen, Hausmeister, Wartungsarbeiten, Müllabfuhr und vieles mehr. Nur einen Teil davon kann er auf den Mieter umlegen. Die Kosten, an denen sich der Mieter beteiligen muss, nennt man umlagefähige Nebenkosten oder auch Betriebskosten. Das Recht des Vermieters den Mieter zu beteiligen, ist im § 556 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) geregelt. An welchen Kosten sich der Mieter konkret beteiligen muss, ist im Mietvertrag festgelegt.

Laut dem Mieterschutzclub "Mieterengel" zählen folgende Ausgaben zu den Betriebskosten. Andere Kosten darf der Vermieter nicht auf den Mieter umlegen.

Kosten für die Grundsteuer

Kosten für eine Entwässerungsanlage

Lohnkosten für einen Hauswart

Kaltwasserkosten

Kosten für Wärmeversorgung

Kosten für die Warmwasserversorgung

Kosten für verbundene Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen

Kosten für Strom und Wartung eines Fahrstuhls

und Beiträge für Sach- und Haftpflichtversicherung

Kosten für Gebäudereinigung und Schädlingsbekämpfung

und Kosten für Straßenreinigung und Müllbeseitigung

und Stromkosten für die Beleuchtung des Gemeinschaftseigentums

Kehrgebühren für Schornsteinfeger

für Schornsteinfeger Gebühren für Kabelanschluss oder Betrieb einer Antennenanlage

oder Betrieb einer Kosten für Betrieb einer Waschküche

Kosten für Gartenpflege

Sonstige Betriebskosten (zum Beispiel die Kosten für Dachrinnenreinigung, Wartung von Rauchmeldern, Trinkwasseranalyse oder den Betrieb von Nebengebäuden)

Das muss die Nebenkostenabrechnung enthalten

Laut ista muss die Abrechnung folgende Angaben enthalten:

eine Zusammenstellung der Gesamtkosten

Angaben und Erläuterungen des zugrunde gelegten Verteilschlüssels

die Berechnung des Anteils des Mieters

den Abzug der Vorauszahlungen des Mieters (vereinbarter Abschlag)

Die Nebenkostenabrechnung muss für den Mieter verständlich als auch rechnerisch nachvollziehbar sein. Eine verständliche Abrechnung beugt Missverständnissen vor und reduziert Nachfragen. Lese-Empfehlung: Wer beim Auszug tatsächlich für Schönheitsreparaturen zuständig ist, erfährst du in unserem Artikel.

Nebenkostenabrechnung: Diese Fristen müssen eingehalten werden

Wie das Internetportal McMakler erklärt, muss der Vermieter seinem Mieter die Betriebskostenabrechnung bis spätestens ein Jahr nach dem Ende des Abrechnungszeitraums zukommen lassen. Beispiel: Bei einem Abrechnungszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 muss der Mieter die Betriebskostenabrechnung spätestens am 31. Dezember 2021 erhalten. Einen Anspruch auf eine frühere Zustellung hat der Vermieter nicht.

Wurde die Betriebskostenabrechnung korrekt erstellt und hat eine Nachzahlung des Mieters zur Folge, muss dieser den ausstehenden Betrag binnen 30 Tagen nach Erhalt der Abrechnung zahlen. „Individuell besteht jedoch die Möglichkeit, eine Ratenzahlung der Forderung mit dem Vermieter zu vereinbaren. Dieser ist allerdings nicht dazu verpflichtet, eine Ratenzahlung zu akzeptieren“, weiß McMakler-Immobilienexperte Matthias Klauser.

Bei Versäumung der Abrechnungsfrist durch den Vermieter kann dieser keine Nachforderungen mehr stellen. Wird die Frist versäumt, hat das in der Regel eine komplette Unwirksamkeit der Betriebskostenabrechnung zur Folge. Nur wenn der Vermieter nachweisen kann, dass die Verspätung nicht selbst verschuldet war, sind Ausnahmen zulässig. Ebenfalls lesenswert: Ob Staubsaugen an Sonn- oder Feiertagen erlaubt ist, erfährst du in unserem Artikel.

Nebenkosten: Was tun, wenn die Betriebskostenabrechnung falsch ist?

Der Mieter hat McMakler zufolge ein Jahr Zeit, die Nebenkostenabrechnung zu prüfen und gegebenenfalls Einwände gegen die Abrechnung zu erheben. Dabei beginnt der Zeitraum am Ende des Monats, in dem der Mieter die Abrechnung erhalten hat.

„Die Widerspruchsfrist hat dabei keinen Einfluss auf die Fälligkeitsfrist der Nebenkosten. Mieter können auf mögliche Fehler hinweisen und die Nachforderung zunächst mit Vorbehalt auf Rückforderung zahlen oder bei einem eindeutigen Fehler nur den berechtigten Anteil zahlen und den Widerspruch schriftlich und begründet abgeben“, erklärt Klauser.

Nach Ablauf der Ein-Jahres-Frist kann der Mieter keine Einwände mehr erheben und muss die Abrechnung unverändert hinnehmen. Tipp: Warum ein Mieter laut einem Gerichtsurteil nicht mehr im Stehen duschen darf, erfährst du in unserem Artikel.

Die 5 häufigsten Fehler in der Betriebskostenabrechnung

Die häufigsten Fehler rund um die Betriebskostenabrechnung hat Mieterengel zusammengefasst.

Verspätete Abrechnung

Falscher Abrechnungszeitraum

Abweichung vom Mietvertrag

vom Mietvertrag Die "sonstigen Betriebskosten" sind nicht konkret aufgeführt

sind nicht konkret aufgeführt Falscher Umlageschlüssel

Sollte ein Widerspruch nicht fruchten und man die Fehler nicht akzeptieren möchte, hilft nur ein Gang zum Rechtsanwalt.