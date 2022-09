Mietspiegel Nürnberg – So hart ist die Wohnungssuche in Nürnberg

Über 100 Bewerbungen wurden erfolgslos verschickt. Eine bewegende Geschichte, die sicherlich kein Einzelfall ist. Erst kürzlich berichteten wir von der 47-jährigen Dajana Ettinger aus Nürnberg, die nach einem Schlaganfall auf ihren Assistenzhund angewiesen ist und gemeinsam mit ihren zwei Kindern vergeblich nach einer Wohnung in der Metropolregion sucht.. Eine bewegende Geschichte, die sicherlich kein Einzelfall ist.

7 Tipps vom immo.inFranken.de-Team für Erfolg bei der Wohnungssuche

Der Wohnungsmarkt in Nürnberg ist angespannt und gerade für einkommensschwächere Gruppen kann die Suche enttäuschend sein. Wir haben 7 Tipps zusammengestellt. um deine Chance auf eine passende Wohnung zu erhöhen:

Angemessener Maximalpreis - Eine Faustregel besagt: Die Warmmiete sollte nicht mehr als ein Drittel deines Nettoeinkommens betragen. Zum einen ist diese Regel eine Orientierung, um zukünftig nicht in Zahlungsschwierigkeiten zu kommen. Zum anderen schauen sich Vermieter und Makler dein Einkommen an. Sie wollen einen Mieter finden, der langfristig in der Lage ist, die Miete monatlich zu bezahlen und das Ausfallsrisiko dadurch so gering wie möglich zu halten. Liegt der Mietpreis deutlich über dem Drittel deines Nettoverdienstes, werden sie sich sehr wahrscheinlich gegen dich entscheiden.

Nutze eine regionale Immobilienbörse - Neben den bekanntesten Immobilienbörsen gibt es auch regional verwurzelte, die sich ausschließlich auf Angebote im lokalen Umfeld konzentrieren. Auf Neben den bekanntesten Immobilienbörsen gibt es auch regional verwurzelte, die sich ausschließlich aufkonzentrieren. Auf immo.inFranken.de findest du beispielsweise aktuelle Immobilienangebote ansässiger Immobilienmakler , Privatanbieter sowie Partnerportale in einer Suche - mit Fokus auf Wohnraum in Franken.

Push-Benachrichtigungen aktivieren – Bei passende Objekte kostenlos per E-Mail. Oft ist Schnelligkeit ein ausschlaggebendes Kriterium für den Erfolg bei der Wohnungssuche. Mit unserem Bei immo.inFranken.de kannst du einen Suchagenten angelegen. So erhältst du. Oft ist Schnelligkeit ein ausschlaggebendes Kriterium für den Erfolg bei der Wohnungssuche. Mit unserem Suchagenten entgeht dir zukünftig keine potenzielle Wohnung mehr.

Persönliche Anfrage - Auf persönliche Anfrage sein. Nutze das Textfeld, um dich kurz vorzustellen, anstatt nur den Standard-Text zu versenden. Auch ein ausgefülltes Nutzerprofil mit Informationen zu deiner Person kann deine Chance auf Erfolg erhöhen. Denken immer daran, dass am anderen Ende auch nur ein Mensch sitzt. Der erste Eindruck zählt. Auf immo.inFranken.de kannst du bei Interesse schnell und einfach den Inserenten des Objekts kontaktieren. Es sollte aber einesein. Nutze das Textfeld, um dich kurz vorzustellen, anstatt nur den Standard-Text zu versenden. Auch ein ausgefülltes Nutzerprofil mit Informationen zu deiner Person kann deine Chance auf Erfolg erhöhen. Denken immer daran, dass am anderen Ende auch nur ein Mensch sitzt. Der erste Eindruck zählt.

Gut vorbereitet zum Besichtigungstermin - Wenn du die Möglichkeit hast eine Wohnung persönlich zu besichtigen, solltest du in jedem Fall gut vorbereitet sein. Wichtig sind eine ordentliche Bekleidung, ein sympathisches Auftreten und pünktliches Erscheinen. Der Vermieter hat nur wenige Minuten Zeit, um sich ein Bild von dir zu machen. Deshalb ist der erste Eindruck so wichtig.

Auf die Zusage vorbereitet sein - Hast du es in die engere Auswahl geschafft oder sogar eine Zusage erhalten, solltest du schnell handeln. Oft werden weitere Dokumente, wie Einkommensnachweise der letzten drei Monate, gefordert. Dabei ist es hilfreich, diese bereits im Voraus parat zu haben. In der Regel geht es um die Mieterselbstauskunft, Gehaltsnachweise und deine Schufa-Auskunft. Hast du all dies sofort zur Hand, macht es einen serösen Eindruck und du läufst nicht Gefahr, dass dir die Wohnung doch noch weggeschnappt wird.

Flexibilität und Kompromissbereitschaft - In Zeiten, in denen die Mietpreise kontinuierlich steigen und der Wohnraum immer knapper wird, müssen wir gegebenenfalls von unseren Wunschvorstellungen abrücken. Egal ob Wohngegend, Zimmeranzahl oder Wohnfläche, die aktuelle Lage zwingt uns zu Kompromissen und Abstrichen. Die 'perfekte Wohnung' gibt es aber sowieso nicht und dein Glück im Alltag, hat mit noch so viel weiteren Dingen zu tun als der 'perfekten' Wohnung.

Nürnberger Mietspiegel 2022 – So haben sich die Preise in Nürnberg verändert

Der Mietspiegel ist für niemanden verbindlich, sondern soll Transparenz im Wohnungsmarkt schaffen und Vermieter und Interessenten Orientierung geben. Wir wollen uns die monatliche Basis-Nettokaltmiete in Euro je m² nach Wohnfläche genauer anschauen und den aktuellen Stand mit vergangenen Jahren vergleichen. Vergleicht man die Basismieten der letzten Jahre, ist bei allen Wohnungsgrößen festzustellen, dass die Preise leicht gestiegen sind.

Ein Beispiel: Wohnungspreise in der Nürnberger Südstadt

An diesem Beispiel siehst du, wie stark die Preise in den letzten Jahren angezogen wurden. Wir betrachten eine Wohnung in der Nürnberger Südstadt mit 56,8m² Wohnfläche aus dem Baujahr 1958, welche 2019 saniert wurde. Die Basismiete lag im Jahr 2020 bei 8,38 € / m² pro Monat. 2022 liegt sie bei 9,05 € / m² pro Monat. Somit ist der Basispreis um 8% gestiegen.

Einen ausführlicheren Vergleich findest du in der folgenden Abbildung:

*Quelle: Mietenspiegel 2022, Stadt Nürnberg

In welchem Stadtteil sind die Wohnungen am günstigsten?

Natürlich gibt es je nach Stadtteil große preisliche Unterschiede zwischen den Wohnungen. Ist dein Budget begrenzt und es ist kein Problem, etwas außerhalb vom Zentrum zu wohnen, findest du in Reichelsdorf, Großgründlach oder Fischbach die günstigsten Wohnungen. Hier liegen die durchschnittlichen Preise zwischen 9,38€ und 9,50€ pro m².

Suchst du nach einer etwas zentraleren Wohnung in Nürnberg, findest du günstige Angebote in Langwasser, St. Leonhard oder Gebitzenhof. Hier liegen die Preise im Schnitt zwischen 9,60€ und 10,20€ pro Quadratmeter.

Am teuersten sind die Mieten in Muggenhof, in der Nähe des Flughafens oder in der Nordstadt. Der Quadratmeterpreis liegt in Muggenhof im Schnitt bei 12,44€, der durchschnittliche Preis in der Uhlandstraße bei 11,52€.

Kleine Wohnungen am teuersten

Gerade Singles, Pärchen oder Kleinfamilien haben es in Nürnberg schwer, etwas Bezahlbares zu finden. Zwar befinden sich einfach ausgestattete Wohnungen, die vor dem Jahr 1948 gebaut wurden, am untersten Ende der Preisspanne, wer jedoch etwas besser ausgestattet sein will und eine Neubauwohnung bevorzugt, muss tief in die Tasche greifen. Die höchsten Quadratmeterpreise fallen bei kleinen, gut ausgestatteten Neubauwohnungen an.

Mietpreise unbezahlbar - Die Stadt will handeln

600 Wohneinheiten gebaut werden, die für jedes Einkommensniveau bezahlbar sein sollen. Für die unterste Einkommensgruppe ist die Miete dann auf 5,50 Euro pro Quadratmeter gedeckelt. Der Vermieter bekommt zwischen zehn und elf Euro pro Quadratmeter. Die Differenz begleicht der staatliche Fördertopf. Die explodierenden Mieten machen die Wohnungssuche in Nürnberg zu einem echten Albtraum. Vor allem niedrige Einkommensgruppen haben mit den steigenden Preisen zu kämpfen. Aus diesem Grund sollen laut Wirtschafsreferent Michael Fraas ( CSU gebaut werden, die fürsein sollen. Für die unterste Einkommensgruppe ist die Miete danngedeckelt. Der Vermieter bekommt zwischen zehn und elf Euro pro Quadratmeter. Die Differenz begleicht der staatliche Fördertopf.

