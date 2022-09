Immobilienpreisspiegel Ansbach – So teuer sind die Immobilienpreise  

Wohnungskauf in Ansbach – aktuelle Lage

Bist du gerade auf der Suche nach Deiner eigenen Wohnung und möchtest in Ansbach eine Immobilie kaufen? Dann solltest Du dich am besten mit der aktuellen Preislage in Ansbach auseinandersetzen.

Schaut man sich den aktuellen Immobilienpreisspiegel an, liegt derzeit der durchschnittliche Kaufpreis bei 3.623,90€/m².

Immobilien in Franken

Besonders kleine Wohnungen sind in Ansbach teurer. Eine 60m² Wohnung kostet etwa 3.430€ pro Quadratmeter. Im Vergleich zu ganz Deutschland sind das “nur” 1000€ weniger. Allerdings darf man dabei nicht missachten, dass dieses Preisniveau im Vergleich zum Rest von Bayern noch recht niedrig ist. So kostet generell in Bayern eine 60m² Wohnung knapp 6.250€ pro Quadratmeter. Ansbach hat dementsprechend noch einigermaßen bezahlbare Preise.

Bist Du auf der Suche nach einer etwas größeren Wohnung, kommst Du in Ansbach mit einer 100m² Wohnung noch besser weg als mit einer kleineren Wohnung. In Ansbach zahlst Du etwa 3.515€ pro Quadratmeter. Auch hier hast Du im Vergleich zum Rest Bayerns mit 6.410€ pro Quadratmeter noch gute Chancen.

Dennoch sind auch hier die steigenden Preise klar zu erkennen. So hat im Jahr 2021 eine 60m² Wohnung noch 2.780€ pro Quadratmeter gekostet und eine 100m² Wohnung nur 2.880€ pro Quadratmeter.

Einen anschaulicheren Vergleich findest du in der folgenden Abbildung:

*Quelle: wohnungsboerse.net 08/2022

Wohnungen finden mit immo.inFranken.de

Willst Du also schnell dein eigenes Heim finden, musst Du die Augen offenhalten und den Preisspiegel im Blick behalten.

bis zu 30 Eigentumswohnungen, von denen eine schon bald Dein Eigen sein könnte. Bei unserem Portal immo.inFranken.de findest Du aktuell, von denen eine schon bald Dein Eigen sein könnte.

CTA BUTTON

unser Suchagent, mit dem Du Deine Suche spezifizieren kannst. Wenn Du deine E-Mail-Adresse zur Verfügung stellst, wirst Du zudem schnell und einfach über passende Angebote informiert. So bekommst Du täglich Updates und Dein Eigenheim ist schon bald Dein. Da man schnell mit der Suche überfordert sein kann, hilft Dirmit dem Du Deinekannst. Wenn Du deinezur Verfügung stellst, wirst Du zudem schnell und einfach über passende Angebote informiert. So bekommst Duund Dein Eigenheim ist schon bald Dein.

In welchem Stadtteil sind die Wohnungen am günstigsten?

Natürlich gibt es je nach Stadtteil große preisliche Unterschiede zwischen den Wohnungen. Ist Dein Budget begrenzt, ist das kein Problem, denn in Ansbach gibt es viele schöne Stadtteile.

Aktuell ist Hennenbach das günstigste Stadtviertel in Ansbach. Hier zahlst Du durchschnittlich nur 3.098,04€ pro Quadratmeter. Es liegt im Norden der kreisfreien Stadt Ansbach und ist nicht weit vom Waldgebiet Tiergarten.

Am teuersten wird es zurzeit in Eyb. Hier liegt der durchschnittliche Kaufpreis bei stolzen 4.213,06€ pro Quadratmeter und somit weit über dem durchschnittlichen Kaufpreis in ganz Ansbach. Auch Eyb ist ein Stadtviertel der Stadt Ansbach und liegt im Osten der Stadt.

Wichtig ist, dass Du die Augen offenhältst, dann kannst Du günstige Eigentumswohnungen finden, denn auch diese Preise können sich ständig ändern.

Generell sind Stadtviertel empfehlenswert, um günstige Angebote zu finden. Dennoch können zum richtigen Zeitpunkt auch Schnäppchen im Stadtzentrum zu finden sein.

Fazit: Mit immo.inFranken.de erfolgreich eine Wohnung finden