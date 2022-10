Energie sparen: Warum du deinen Gefrierschrank abtauen solltest

Warum vereist der Gefrierschrank?

Wie oft solltest du ihn abtauen?

Worauf musst du achten?

Warum sparst du damit Energie?

Vielleicht ist es dir aufgefallen: In jedem Gefrierschrank oder jeder Gefriertruhe bildet sich mit der Zeit ein Eispanzer. Dieser muss von Zeit zu Zeit entfernt werden. Warum ist das notwendig und was hat es für Auswirkungen, wenn du darauf verzichtest?

Warum vereist der Gefrierschrank?

Du hast es bestimmt schon gesehen: Als dein Gefrierschrank neu war, war kein Krümel Eis zu sehen. Doch nach einer Weile beginnt es. Langsam bildet sich eine Eisschicht, die immer weiter anwächst. Sie sieht erstens nicht schön aus, sondern kann auch die Funktion des Gefrierschranks beeinträchtigen. Schubladen lassen sich kaum noch öffnen oder schließen, möglicherweise geht auch die Tür nicht mehr richtig zu. Und das Eis nimmt Platz weg. Doch das sind nicht die einzigen Gründe, warum du regelmäßig abtauen solltest.

Warum bildet sich Eis im Gefrierschrank? Das kann mannigfaltige Ursachen haben und ist völlig natürlich. Zum einen strömt durch das Öffnen der Tür warme Luft ins Innere. Dadurch kann sich Kondenswasser bilden, welches sich niederschlägt und dann zu Eis wird. Das ist allerdings kaum zu verhindern. Du kannst nur darauf achten, die Tür möglichst schnell wieder zu schließen. Auch das Einstellen von noch warmen Speisen kann eine Ursache sein, auch hier bildet sich Kondenswasser, das gefriert. Daher sollte alles abgekühlt sein, bevor du es ins Gefrierfach hineinstellst. Ein weiterer möglicher Grund: der Standort. Ist dieser zu nah an der Wand, führt das dazu, dass die Abwärme, die hinter dem Gerät entsteht, nicht entweichen kann. Es bilden sich Eisschichten im Inneren. Du musst also dafür sorgen, dass diese Wärme gut abgeführt wird. Gleiches gilt für einen Standort neben der Heizung oder dem Herd. Die Stauwärme, die dadurch entsteht, führt zu einer verstärkten Eisbildung.

Eine andere Ursache könnte auch sein, dass die Türdichtung undicht ist. Dadurch gelangt ständig warme Luft ins Innere. Die Dichtung solltest du regelmäßig dahingehend kontrollieren, ob sie Risse hat oder sich ablöst. Ist dies der Fall, so muss sie getauscht werden. Das kannst du, sofern du handwerklich geschickt bist, durchaus auch selber erledigen. Möglicherweise ist aber auch der Kompressor defekt. Das wäre dann definitiv eher ein Fall für den Fachmann.

Wie häufig solltest du den Gefrierschrank abtauen?

Bis Ende des 19.Jahrhunderts wurde im Winter Eis zur Kühlung abgebaut (1876). Wichtigste Kunden waren Brauereien Von different persons - Archive Schoellhorn Family, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121749424

Auch Geräte, die mit einem "No-Frost" Symbol gekennzeichnet sind, vereisen mit der Zeit. Zu viel Eis im Gefrierschrank hat einige unangenehme Auswirkungen. Zum einen verbraucht ein vereistes Gerät mehr Energie. Die Kühlleistung vermindert sich, das Gerät braucht länger, um die eingestellte Temperatur zu erreichen. Damit steigen deine Stromkosten. Ein weiterer unangenehmer Effekt: Durch die Eisschicht kann es dazu kommen, dass die erforderliche Mindesttemperatur von - 15 Grad Celsius nicht mehr erreicht wird, egal, wie lange der Kühlkompressor läuft. Das heißt: Deine Lebensmittel können verderben. Das ist erstens möglicherweise gesundheitsschädlich und zweitens auch teuer.

Wenn du also deinen Gefrierschrank abtaust, sparst du am Ende bares Geld. Wie oft du abtauen musst, kannst du meistens in der Gebrauchsanweisung nachlesen. Als Faustregel gilt circa zweimal im Jahr, je nach Eisbildung. Doch wie taust du am schnellsten ab? Und was solltest du vermeiden?

Am besten geeignet wäre der Winter. Wenn du deinen Gefrierschrank in einem an sich schon sehr kühlen Raum stehen hast, ist das optimal. Perfekt wäre natürlich, wenn du ihn vorher leermachen kannst. Doch das ist eher selten der Fall, also musst du das Gefriergut zwischenlagern. Hast du einen zweiten Gefrierschrank? Dann alles dort lagern. Ansonsten in eine Kühlbox mit tiefgekühlten Akkus einlagern, diese eventuell an einen sehr kühlen Ort stellen und vielleicht auch umwickeln. Das hält für circa ein oder zwei Stunden. In der Zeit sollte der Abtauvorgang erledigt sein. Wie du dein Gerät genau abtaust, steht in der Bedienungsanleitung. Tipp: Eine Schüssel heißes Wasser hineinstellen, Tür schließen. Nach etwa 30 Minuten kannst du die Eisschicht meistens schon problemlos entfernen. Auch mittels eines Föhns kannst du nachhelfen, aber halte genug Abstand zu den Wänden. Vermeide zum Ablösen scharfe Gegenstände, du könntest damit das Gerät beschädigen. Wenn du das Eis entfernt hast, dann reinige den Gefrierschrank mit Wasser und etwas Essigreiniger. Anschließend solltest du ihn sorgfältig trocknen. Danach kannst du ihn einschalten und einräumen.

Fazit

Ein Gefrierschrank ist eine praktische Sache. Du kannst auf Vorrat kochen oder Sonderangebote einfrieren. Alleine damit sparst du bares Geld. Wenn du ihn regelmäßig abtaust und pflegst, hast du lange Zeit etwas davon. Mit dem Abtauen sparst du auf Dauer Energie und senkst so deine Energiekosten.