Supermond im Jahr 2021: Der größte Vollmond des Jahres ist 2021 gleich mehrfach für uns sichtbar. Umgangssprachlich wird von einem "Supermond" gesprochen - und im April sogar vom "pinken Mond". Was hat es damit auf sich?

"Supermond": Am 24. Juni ist er wieder zu sehen

Tatsächlich befindet sich der Mond an diesem Tag besonders nahe an der Erde und kann daher größer als üblich wirken. Wirklich sichtbar zu einem "normalen" Vollmond ist der Unterschied aber kaum.

Als sich der Mond am 27. April am Himmel zeigte, gab es gleich zwei Besonderheiten: Zum einen befand er sich in der Phase "Vollmond". Außerdem war er am beinahe erdnächsten Punkt des Jahres. Noch näher kam uns der Mond aber beim nächsten Vollmond im Mai. Der Mond erreichte die Vollmondphase am Mittwoch, 26. Mai, um 13.13 Uhr MESZ. Da er jedoch erst um 21.39 Uhr aufging, konnte das Himmelsphänomen in unseren Breiten erst am späten Abend beobachtet werden. Während es bei uns am 26. Mai zum Supermond kam, war die Mondbeobachtung in anderen Teilen der Erde sogar noch spektakulärer: In ganz Australien und in Teilen Südostasien sowie Nord-, Mittel- und Südamerikas herrschte an diesem Datum totale Mondfinsternis. In Europa war sie allerdings nicht sichtbar.

Den nächsten Supermond können wir am Donnerstag, 24. Juni, um 20.39 Uhr MESZ sehen. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes soll es am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag gebietsweise häufiger Schauer und Gewitter geben. Deswegen bleibt zunächst unklar, ob man den Supermond im Juni gut am Himmel sehen kann. Der Supermond wird übrigens auch als "Erdbeermond" bezeichnet - wie jeder Vollmond im Juni. Das hat nichts mit der Farbe des Mondes zu tun, sondern liegt einfach nur daran, dass Erdbeeren im Juni Erntezeit haben.

Darum sprechen wir von einem Supermond oder Erdbeermond

Ursache für den Supermond ist die elliptische Umlaufbahn des Erdtrabanten. Da der Mond nicht kreismäßig um die Erde rotiert, ist er mal weiter und mal weniger weit von der Erde entfernt. Ist er an einem solch "erdnahen" Punkt angelangt und herrscht gleichzeitig Vollmond, ist von einem Supermond die Rede.