Kritik an seinem eigenen Land lässt sich meist schnell finden. In Deutschland wird nicht selten über zu viel Bürokratie geschimpft. Aber was macht einen guten Staat aus? Was braucht es, damit er funktioniert? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Theresa Paola Stawski. Sie ist Politikwissenschaftlerin der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und hat sich auf einen Bereich spezialisiert - der Staatsforschung.

In ihrem Report 2022 zum „Stateness-Index“ (StIx) hat sie dabei untersucht, welche Staaten besonders funktional sind. Mit ihren gewonnenen Daten und Fakten hat sie unter anderem herausgefunden, dass wir uns in Deutschland eigentlich nicht beklagen müssten – denn immerhin ist die Bundesrepublik unter die Top-Ten gekommen. Damit hat das Land das Label "hochfunktionaler Staat" erhalten.

Deutschland als "hochfunktionaler Staat" -besonders in der Kategorie Recht

Untersucht wurden Themen wie Korruption, die Gesundheitsversorgung oder Bildung. Alle Aspekte werden im Index auf drei Bereiche vereint: Recht, Gewalt und Verwaltung. Deutschland schneidet vor allem in der rechtlichen Kategorie sehr gut ab und ist damit in diesem Bereich noch vor dem "besten Staat" Singapur. Weitere Spitzenplätze belegten Australien, Dänemark und die Niederlande. Die USA liegen auf Platz 23.

Neben dem Gesamtsieger Singapur mögen auch andere Platzierungen überraschen: So liegen die Vereinigten Arabischen Emirate auf Platz 32 und Botswana auf dem 35 Rang. Beide Staaten zählen zu den "hochfunktionalen Staaten". Stawski betont aber, dass Staatsforschung keine Demokratieforschung ist, sondern viel grundlegender. Staatsforschung berücksichtigt nicht, ob Menschen ihre Meinung frei äußern können, sondern, ob und wie gut sie mit lebenswichtigen Dingen versorgt sind.

Besonders schlecht sieht es damit jedoch im Jemen und in Lybien aus. "Hierbei handelt es sich um kollabierte Staaten", stellt Theresa Paola Stawski fest. In diesen Ländern existiert faktisch keine staatliche Arbeit mehr. In vielen dieser kollabierten Staaten herrschen Hungersnöte und Epidemien ohne ausreichend ärztliche Versorgung.

Studie zur Funktionalität von Staaten: Deutschland weit vorne

Solche Katastrophen sind für die Menschen in Deutschland nicht vorstellbar. Auf Platz 10 kann man sich durchaus glücklich schätzen. Trotzdem kann Deutschland von anderen, höher platzierten Ländern noch lernen. Durch Kritik und die Teilnahme an politischen Geschehen sind also noch weiter Verbesserungen möglich.