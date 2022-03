Fast schon panisch haben Menschen in der chinesischen Hauptstadt Peking auf einen mysteriösen Lichtring reagiert, der weit über der Metropole am Himmel zu sehen war. Auf einem Video sind besorgte und aufgeregte Stimmen zu höhen.

Hoch oben, über den Dächern der Stadt leuchtete vor Kurzem ein heller Lichtring - verborgen im Nebel. Gut 20 Minuten soll das mysteriöse Phänomen am Himmel zusehen gewesen sein, ehe es wieder erlosch. Einige sprachen sogar von einem paranormalen Ereignis.

Lichtring schwebt 20 Minuten über der Stadt: Meteorologen erklären "paranormales Phänomen"

Vor allem im Internet überschlagen sich die Spekulanten, worum es sich bei diesem mysteriösen Vorfall handeln könnte. Nicht selten wird der Lichtring mit Aliens in Verbindung gebracht. Eine andere schreibt, hinter dem Lichtring könne eine "Art mystische Kraft" stecken.

Natürlich sind diese Vermutungen allesamt Quatsch: Der Lichtring ist das Ergebnis der Paralympischen Spiele in Peking. Die wurden am Sonntag, 13. März 2022, mit einer feierlichen Zeremonie beendet. Und das war genau der Tag, an dem der mysteriöse Lichtring am Himmel über Peking gesichtet wurde.

Ein Tweet von Beijing Evening News klärt das ganze auf: Auf einem der vier Fotos ist das Vogelnest, wie das Olympiastadion in Peking auch genannt wird, zu sehen. Von dort aus projizieren Scheinwerfer Licht in den Nachthimmel. Das wurde, so hätten es Meteorologen erklärt, von den dichten Wolken aufgehalten - der Lichtring wurde sichtbar.

