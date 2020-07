Hitze-Extreme auf der Erde: Ein Zehntel nicht mehr bewohnbar

In die Analyse der Forscher von der "Columbia University" flossen Daten aus den Jahren 1979 bis 2017 ein. In diesem Zeitraum hat sich, laut Angaben der Wissenschaftler, die Anzahl an "Hitzewellen" auf der Erde verdoppelt. Die Brandherde sind demnach sehr ungleichmäßig verteilt, jedoch existieren sie auf nahezu jedem Kontinent des Planeten - Ausnahmen bilden die Pole und Europa: Addiert machen sie ein Zehntel der Erdoberfläche aus.

"Doch es passiert schon jetzt": Klimaforscher warnen vor weiterer Entwicklung

Daniel Pauly, einer der Studienautoren, bezeichnet diese Brandherde als "Stücke aus der Zukunft in der Gegenwart" und warnt vor der weiteren Entwicklung, falls nicht gegengesteuert werde. Sein Kollege Colin Raymond sagt: "Frühere Studien zeigten, dass so etwas eintreten wird, aber erst in einigen Jahrzehnten."

"Doch es passiert schon jetzt, und der Effekt wird mit steigender Erderwärmung in direkter Korrelation zunehmen", führt er aus. Und das hat Auswirkungen auf die Menschheit: InsideClimate News berichtet in Bezug auf die USA, dass die Hitze mehr Menschen, als alle anderen Wetterphänomene, tötet. Das Portal hat die Zahl der Hitzeschläge an Stützpunkten der US-Armee von 2008 bis 2018 verglichen und ausgewertet. Der Wert stieg dabei um 60 Prozent an.

Laut Angaben des "Weltklimarat (IPCC)" müssten die globalen Emissionen an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um insgesamt 7,6 Prozent jährlich fallen, damit größere Katastrophen durch Hitze-Extreme verhindert werden können.

tu