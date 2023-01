So wichtig ist Wasser für uns Menschen

4 Tiere , die lange ohne Wasser überleben

, die lange ohne Wasser überleben Fazit

Unsere Tierwelt ist bekannt für ihre Wunder und Kuriositäten. Während wir Menschen nur wenige Tage ohne Trinkwasser auskommen, ist es für einige Tiere ein Leichtes, auch Jahre kein Wasser zu trinken. Wir stellen dir 4 Tiere mit einer beeindruckenden Ausdauer vor.

Überleben ohne Wasser: Menschen versus Tiere

Überleben ohne Wasser? Für uns Menschen ist dies nur eine kurze Zeit möglich. Bereits nach 24 Stunden zeigen sich Anzeichen der Dehydrierung, wie die Fachzeitschrift FuturaScience schreibt. Die Zeitspanne, bis zu der irreversible Schäden eingetreten sind, beläuft sich auf maximal 4 bis 5 Tage. Im Sommer können es bei großer Hitze auch schnell einmal nur 2 oder 3 Tage werden, die wir überleben. Konkrete Nachweise gibt es zu den Angaben verständlicherweise nicht; denn entsprechende Experimente wären schwer umzusetzen und inhuman. Die Tagesangaben basieren auf Berichten über Menschen, die gestorben sind.

Mit Blick darauf, dass etwa 60 % des Körpers aus Wasser besteht und wir täglich durch Schwitzen, Atmen und Urinieren etwa 2 Liter davon verlieren, wird ersichtlich, dass wir den Verlust ausgleichen müssen. Demzufolge überleben wir nur kurze Zeit ohne Wasser. Damit die vorgestellten Tiere so lange überleben können, haben sie spezielle Techniken und Methoden entwickelt.

Der erste Überlebenskünstler ist der Wasserreservoirfrosch. Sein wissenschaftlicher Name lautet Cyclorana platycephala. Der Frosch ist etwa 6 bis 7 cm lang und braun gefärbt. Jahrelang ist es der Amphibie möglich, ohne trinken zu überleben. Dabei bleibt sie trotzdem beweglich und verdoppelt ihr Körpergewicht sogar. Dies gelingt dem Frosch, indem er sich in großen Dürre-Zeiten ein Loch im Boden gräbt und sich in diesem versteckt. Anschließend bildet er um sich herum eine Beschichtung, welche ihn sowohl vor der Dürre schützt, als auch die Feuchtigkeit aufrechterhält.

Weitere Überlebenskünstler aus der Tierwelt

Auch der westafrikanische Lungenfisch mit dem wissenschaftlichen Namen Protopterus annectens kann sehr lange ohne Wasser überleben. Etwa drei bis fünf Jahre kann der Fisch auf dem Grund afrikanischer Seen und Flüsse auskommen. Dabei nutzt er eine ähnliche Technik wie der Wasserreservoirfrosch: In der trockensten Zeit versteckt er sich unter einer Schlammschicht. Außerdem minimiert er seine Vitalfunktionen, um möglichst wenig zu verbrauchen.

In den USA findet sich die Kalifornische Gopherschildkröte, eine echte Überlebenskünstlerin. Das Reptil mit dem wissenschaftlichen Namen Gopherus agassizii kann sehr lange ohne Trinken auskommen. Voraussetzung dafür ist, dass sie während der Regenzeit sehr viel Wasser sammeln konnte. Das Wasser kann die Schildkröte bei Bedarf in der Blase speichern und anschließend ihre Körpertemperatur so regulieren, dass möglichst wenig Flüssigkeit verloren geht.

Ebenfalls in Amerika beheimatet ist die Wüstenkängururatte. Ihr wissenschaftlicher Name lautet Dipodomys deserti. Eine Besonderheit des Säugetiers sind ihre Nieren, die eine sehr lange Henle-Schleife haben. Dadurch sind die Nieren in der Lage, Urin zu konzentrieren und somit lange ohne Wasser zu verbringen. Das Wasser wird in der Nacht gespeichert, in der das Tier am aktivsten ist und die Temperaturen niedriger sind. Tagsüber kann es das gespeicherte Wasser dann nutzen.

Fazit

Während wir Menschen nur wenige Tage ohne Wasser auskommen, gibt es auf der Welt Tiere, die wahre Überlebenskünstler sind. Sie haben ihre ganz eigenen Techniken, um lange Zeit ohne Wasser zu verbringen. Gesicherte, konkrete Angaben zu der Dauer, wie lange das Tier tatsächlich ohne Wasser überleben kann, können nicht gemacht werden; immerhin sollten entsprechende Experimente, um dies herauszufinden, mit Blick auf das Wohl der Tiere nicht durchgeführt werden. Dennoch ist es spannend, die Überlebenstechniken der Tiere zu kennen.