Dunkle Materie: Forscher machen unglaubliche Entdeckung

Forscher waren sich sicher, mit dieser kosmologischen Modellierung Voraussagen treffen zu können, wie Materie nach den damaligen Gegebenheiten, heute verteilt sein müsste. Hildebrandt und sein Team weichen in deren Forschungsergebnissen aber nun um etwa 10 Prozent von dem ab, was das Modell vorhersagt. Demnach verbreitet sich die Materie viel gleichmäßiger als man bisher angenommen hat. Bislang waren Wissenschaftler der Überzeugung, dass sich dunkle Materie sehr ungleichmäßig im Weltall verteilt und bewegt.

Hildebrandt & Co. arbeiteten in ihrer Studie mit einer Methode, die "optische Fehler" als Grundlage für den Aufenthaltsort dunkler Materie heranzieht. Dabei wurden insgesamt 31 Millionen Galaxien analysiert, wobei den Angaben der Forscher zufolge nur wenige Fehler auftraten, die das Ergebnis verzerren.

31 Millionen Galaxien wurden geprüft

Die Ergebnisse stellen aber nicht nur das Standardmodell der Kosmologie in Frage, sondern auch die sogenannte "Hubble-Konstante". Dabei handelt es sich um kosmologische Größe, die die Expansionsrate des Universums beschreibt. Die Forschungsergebnisse Hildebrandts werfen Fragen in Bezug auf die Gültigkeit der "Hubble-Konstante" auf. Deren Aussagen zu der Expansionsrate des Modells passt nicht zu den Ergebnissen des Teams unter Hildebrandt. Catherine Heymans von der "University of Edinburgh" und mit Hildebrandt in Bochum zusammenarbeitet, beteuert, dass diese Abweichungen selbstverständlich auch von Messfehlern stammen könnten, bestätigt aber gleichzeitig, dass sie das für unwahrscheinlich hält.

Obwohl die Ergebnisse das gesamte Modell der Kosmologie infrage stellen, wollen die Wissenschaftler weitere Studien auf diesem Forschungsfeld anstellen.