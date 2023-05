Viele kennen es sicherlich: Arzttermine sind teilweise nur sehr schwer zu bekommen und nicht selten werden sie einem nur während der eigenen Arbeitszeit angeboten.

Aber was gilt dann? Darf ich während der Arbeit zum Arzt gehen oder ist das verboten?

Während der Arbeit zum Arzt - erlaubt oder verboten?

Die SWR-Rechtsredaktion hat sich eingehend mit diesem Thema beschäftigt. Was zunächst festgehalten werden muss: Du solltest niemals unentschuldigt zu spät oder gar nicht auf der Arbeit erscheinen. Wenn du das tust, kann dir eine Abmahnung vom Arbeitgeber drohen. Wenn du einen Arzttermin nur während der Arbeitszeit bekommst, solltest du in jedem Fall das Gespräch mit deiner Führungskraft suchen.

Die schlechte Nachricht zuerst: Arzttermine sind grundsätzlich Privatsache, das heißt, dass du sie nicht in die Arbeitszeit legen solltest, sondern in deine Freizeit. Du hast also keinen generellen Anspruch auf Freistellung, wenn du während der Arbeitszeit zum Arzt willst. Zudem darfst du nicht damit rechnen, dass du während dieser Zeit bezahlt wirst. Du solltest also versuchen, Arzttermine vor oder nach deiner Arbeitszeit wahrzunehmen. Falls dies nicht klappen sollte, musst du im Zweifelsfall Urlaub nehmen.

Dennoch gibt es auch Ausnahmen von der Regel: Wenn ein Arztbesuch dringend "notwendig" ist, darfst du diesen auch während der Arbeitszeit wahrnehmen und wirst auch weiter bezahlt. Aber wann ist ein Arztbesuch "notwendig"? SWR berichtet, dass dies der Fall ist, wenn du akut krank bist. Wenn du beispielsweise morgens aufwachst und es dir sehr schlecht geht oder wenn du während der Arbeitszeit plötzlich sehr krank wirst. Auch in diesen Fällen gilt allerdings: Du musst deiner Führungskraft darüber Bescheid geben und darfst erst dann zum Arzt gehen.

Wann du außerdem während der Arbeitszeit zum Arzt darfst

Auch, wenn dein Arzt dir einen notwendigen Termin nur während deiner Arbeitszeit anbieten kann, darfst du von deiner Arbeit "fehlen". Du solltest dich jedoch bemühen, einen Termin außerhalb deiner Arbeitszeit zu finden. In manchen Situationen ist dies jedoch schlichtweg unmöglich: Arbeitest du beispielsweise in der Frühschicht und dein Arzt kann dir nur einen Termin frühmorgens geben, damit du nüchtern bist, darfst du diesen wahrnehmen - wenn du deinem Arbeitgeber Bescheid gegeben hast.

Was gilt bei Teil- oder Gleitzeit?

Auch wenn du "nur" in Teilzeit oder Gleitzeit arbeitest, darfst du bei akuten Beschwerden während der Arbeitszeit zum Arzt gehen. Für die Zeit, die du dann ausfällst, erhältst du weiterhin deinen Lohn. Es gibt in diesem Fall also keinen Unterschied zu Personen, die Vollzeit arbeiten.

Ausnahmen gelten jedoch bei weniger dringenden Arztbesuchen. Weil du in Teilzeit grundsätzlich mehr Freizeit hast, ist es leichter, Arzttermine während dieser Zeit wahrzunehmen. Dein Arbeitgeber wird also dann eher von dir verlangen können, dass du nicht während der Arbeitszeit zum Arzt gehst. Bei Gleitzeitregelungen könnte dein Chef verlangen, dass du die Zeit, in der du beim Arzt warst, an anderer Stelle ranhängst.

Vorschaubild: © Rolf Vennenbernd/dpa