Gasheizung Alternativen: Krasse Nachfrage nach Elektroheizung, Radiator & Co.

Das sind die aktuell häufigsten Online-Suchanfragen

Das sind die beliebtesten Alternativen zur Gasheizung

Heiz-Alternativen: Wie gut sind sie?

Gas ist knapp und wird zudem immer teurer, weshalb sich viele Menschen in Deutschland nach Alternativen zur herkömmlichen Gasheizung umsehen. Das Portal Vergleich.org hat sich die Online-Suchanfragen ganz genau angesehen und ein Ranking zu den gefragtesten Gasheizung-Alternativen erstellt. Wir haben die Ergebnisse für dich und erklären, welche Vorteile Ölradiatoren, Elektroheizungen und Co. haben.

Gasheizung Alternativen: Nachfrage nach Ölradiatoren, Elektroheizungen & Co. steigt extrem

Vergleich.org hat die monatlichen Online-Suchanfragen für Mai bzw. Juni 2022 nach Alternativen zur herkömmlichen Gasheizung ausgewertet und kommt zu einem überraschenden Ergebnis: Die Nachfrage nach Ölradiatoren, Elektroheizungen & Co. ist zum Teil um 326 Prozent angestiegen.

Dieser krasse Anstieg der Nachfrage hängt dem Vergleichs-Portal zufolge mit der Angst vor einem wahrscheinlichen Liefer-Stopp von russischem Gas zusammen. Die stetig steigenden Preisen tun ihr übriges, dass sich immer mehr Menschen mit Alternativen zur Gasheizung auseinandersetzen.

Bereits am 23. Juni wurde die Alarmstufe des Notfallplans vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ausgerufen, so die Bundesnetzagentur. Deren Chef, Klaus Müller, geht des Weiteren von einer Verdreifachung der Gaspreise bis 2023 aus - kein Wunder, dass Alternativen zur Gasheizung aktuell so gefragt sind wie nie.

Gasknappheit: Das sind die gefragtesten Alternativen zur Gasheizung

Vergleich.org hat die Suchanfragen für fünf Gasheizung-Alternativen für die Monate Mai sowie Juni verglichen - und stellt außergewöhnlich hohe Anstiege fest. Vor allem der Ölradiator ist im Juni so gefragt wie nie. So sehen die Ergebnisse des Rankings aus:

Platz 1 : Der Ölradiator . Anstieg der Suchanfragen zum Vormonat: 326,53 %

: Der . Anstieg der Suchanfragen zum Vormonat: 326,53 % Platz 2 : Die Elektroheizung . Anstieg der Suchanfragen zum Vormonat: 125,15 %

: Die . Anstieg der Suchanfragen zum Vormonat: 125,15 % Platz 3 : Der Heizlüfter . Anstieg der Suchanfragen zum Vormonat: 97,44 %

: Der . Anstieg der Suchanfragen zum Vormonat: 97,44 % Platz 4 : Die Infrarotheizung . Anstieg der Suchanfragen zum Vormonat: 90,48 %

: Die . Anstieg der Suchanfragen zum Vormonat: 90,48 % Platz 5: Der Pelletofen. Anstieg der Suchanfragen zum Vormonat: 25,59 %

Im Folgenden stellen wir dir die Alternativen zur Gasheizung im Detail vor und erklären dir die Vor- und Nachteile.

Platz 1: Der Ölradiator

Auf Platz 1 des Rankings von Vergleich.org landet der Ölradiator: Im Monat Mai kamen noch 85.800 Suchanfragen auf diese Alternative zur Gasheizung, im Juni waren es dann bereits 365.960 Suchanfragen - eine unglaubliche Steigerung von 326,53 Prozent.

Ein Ölradiator funktioniert mithilfe von Strom, durch den ein spezielles Thermoöl im Innern des Heizkörpers erhitzt wird. Ein Vorteil des Radiators ist, dass er auch dann noch Restwärme abgibt, wenn er bereits ausgeschalten ist, so die Website Heizkörper Wissen.

Der Nachteil eines Ölradiators: Er benötigt nicht unerheblich viel Energie (meist eine Heizleistung von 2.000 Watt) und kann sich dadurch deutlich in der nächsten Stromrechnung bemerkbar machen.

Platz 2: Die Elektroheizung

Platz 2, die Elektroheizung, funktioniert ebenfalls mit Strom. Die Nachfrage dieser Alternative zur Gasheizung ist im Juni im Vergleich zu Mai um 125,15 Prozent gestiegen - von 169.730 Anfragen im Mai auf 382.150 Anfragen im Juni.

Diese Art Heizung erzeugt Wärme durch elektrische Energie, die einen Leiter passiert, der einen hohen Widerstand bildet. Die Wärme, die so erzeugt wurde, gelangt dann entweder durch ein Gebläse nach außen an die Luft oder wird in einem bestimmten Material gespeichert, beispielsweise Keramik oder Öl.

Vorteile der Elektroheizung sind laut Heizung.de geringe Anschaffungskosten, simple Inbetriebnahme, kaum Wartungen sowie eine große Auswahl an Modellen. Zudem gibt es keine Notwendigkeit für die Beschaffung von Brennstoffen. Nachteile sind hingegen, dass die Betriebskosten mitunter sehr hoch sein können, da die Heizung Energie in Form von Strom benötigt. Auch die Umweltbelastung und -bilanz sowie der zusammengefasst eher geringe Gesamtwirkungsgrad werden als Nachteile eingestuft.

Platz 3: Der Heizlüfter

Der dritte Platz im Ranking geht an den Heizlüfter: Im Mai suchten noch 144.710 Menschen online danach, im Juni waren es dann bereits 285.720 - eine deutliche Steigerung um 97,44 Prozent.

Im Vergleich zum Ölradiator und zur Elektroheizung hat der Heizlüfter einen geringeren Wirkungsgrad und frisst aber gleichzeitig auch viel Strom. Die Erwärmung der Luft gelingt durch das Ansaugen von Luft aus der Umgebung, die dann an Heizstäben im Gerät erhitzt wird und schließlich wieder nach außen geblasen wird.

Dennoch hat der Heizlüfter auch Vorteile: Er ist oftmals sehr günstig im Erwerb, einfach zu montieren, sehr flexibel und nimmt kaum Platz weg.

Platz 4: Die Infrarotheizung

Auch Infrarotheizungen sind gefragt wie nie: Die Online-Suchanfragen stiegen von Mai auf Juni um 90,48 Prozent. Während im Mai noch 349.860 Suchanfragen zu verzeichnen waren, waren es im Juni ganze 666.410 Suchanfragen.

So funktioniert eine Infrarotheizung: Laut der Website Infrarotheizung-Experten handelt es sich bei einer Infrarotheizung um eine Strahlungsheizung. Das bedeutet, dass Flächen in der Umgebung erwärmt werden, nicht die Luft. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, schaltet die Heizung sich ab und wieder an, wenn die Temperatur wieder fällt.

Der Vorteil von Infrarotheizungen ist somit, dass Wärme länger gespeichert werden kann. Da die Heizung an Wänden oder Decken angebracht wird, ist für die Montage allerdings meist eine Fachperson notwendig.

Platz 5: Der Pelletofen

Auf Platz 5 eine Alternative zur Gasheizung ohne Strom: der Pelletofen. Die Suchanfragen danach stiegen von 376.460 im Mai auf 472.800 im Juni - eine Steigerung von immerhin 25,59 Prozent.

Ein Pelletofen wird mithilfe von Holzpellets betrieben. Diese werden für gewöhnlich in einem integrierten Fach gelagert und fallen automatisch in den Ofen - es muss also nicht ständig nachgefüllt werden wie bei einem herkömmlichen Kaminofen.

Wer sich einen Pelletofen anschaffen möchte, benötigt definitiv einen Zugang zu einem Schornstein und außerdem eine feuerfeste Bodenplatte. Auch genügend Abstand zur Wand sowie zu Möbeln sollte gegeben sein. Da Pellets aus Abfällen aus der Holzindustrie gewonnen werden, sind sie vergleichsweise umweltfreundlich, so Ofen.de. Auch die Heizkosten bleiben im Vergleich relativ konstant.

Fazit: Das sind die gefragtesten Alternativen zur Gasheizung

Die Nachfrage nach Ölradiatoren erlebt aktuell einen krassen Boom - Vergleich.org verzeichnet einen Anstieg der Online-Suchanfragen von über 300 Prozent (von Mai auf Juni 2022).

Doch auch andere Heiz-Alternativen sind gefragter als je zuvor, darunter fallen die Elektroheizung, der Heizlüfter, die Infrarotheizung und der Pelletofen. Vor- und Nachteile haben sie alle, es muss somit individuell abgewägt werden, welche Heiz-Alternative die jeweils beste ist. Bei einer vermuteten Verdreifachung des Gaspreises bis 2023 aber definitiv mehr als nur eine Überlegung wert.

Lese-Tipp: Ob eine Wärmepumpe eine sinnvolle Alternative zur Öl- oder Gasheizung ist, erfährst du in unserem Artikel.