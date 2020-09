13 Geschirrspülmittel hat Stiftung Warentest 2020 wieder einmal getestet. Bereits 2019 testeten sie 14 Geschirr-Spülmittel, was bereits zu überraschenden Erkenntnissen führte. Zu den getesteten Produkten zählten unter anderem Produkte von Aldi, EDEKA, Rewe und dm.

Jedes von ihnen enthält Reiniger, Klarspüler, Wasserenthärter und Zusätze. Diese Eigenschaften wurden genau unter die Lupe genommen. Dabei schnitten neun von den 13 getesteten Produkten "gut" ab. Unter den Geschirrspülmitteln wurden zwei Gelkissen im Test 2020 mitberücksichtigt. Drei Markentabs versagen im Test.

Spülmaschinentabs: Drei Markenprodukte versagen im Test

Die Tabs der Eigenmarken von Handels- und Drogeriemärkten liegen im Test vorne. Sie kosten pro Waschgang der Spülmaschine sieben bis acht Cent pro Stück. Das Markentab von "Somat" erhält neben den Eigenmarken die Note "gut", kostet aber mit 21 Cent knapp dreimal so viel. Das widerspricht der Annahme vieler Menschen, das teuer immer besser ist. Die aktuellen Schlusslichter im aktuellen Test beweisen das ebenfalls. Unter ihnen stecken bekannte Marken, wie "Ecover", "Finish" und "Frosch". Alle Testergebnisse können Sie kostenpflichtig hier bei Stiftung-Warentest einsehen.

Getestet wurden die Produkte, wie bereits ein Jahr zuvor, auf Reinigen, Klarspülen, Kalkbeläge verhindern, Trocknen, Materialschonung, Umwelteigenschaften und Nutzerfreundlichkeit der Verpackung. Drei von den 13 getesteten Produkten konnten dabei besonders herausstechen.

Zum zweiten Mal Testsieger: "Die K-Classic Geschirr-Reiniger-Tabs All in 1" von Kaufland

Die Tabs der Eigenmarke von Kaufland sind auch 2020 wieder die Sieger im Test. Das Multitalent glänzt in allen Spüldisziplinen, schafft schonend sauberes Geschirr und verhindert Kalk- und Wasserflecken. Nur in Sachen Umwelteigenschaft kann das Produkt nicht ohne Kritik punkten. Und so schneidet der Testsieger in diesem Jahr ab:

Gesamturteil: gut (2,1)

Reinigen: (1,7)

Klarspülen (2,0)

Kalkbeläge verhindern (2,2)

Trocknen (2,3)

Materialschonung (2,4)

Umwelteigenschaften (2,9)

Nutzerfreundlichkeit und Verpackung (2,3)

Platz 2: "W5-Geschirr-Reiniger-Tabs Multi-Power All in 1" von Lidl

Dicht hinter dem Testsieger glänzte die Eigenmarke von Lidl "W5". Besonders beim Reinigen konnten die Tabs überzeugen. Bei Umwelteigenschaften und Materialschonung hingegen konnten sie nur die Wertung "befriedigend" erreichen:

Gesamturteil: gut (2,1)

Reinigen: (1,6)

Klarspülen (2,0)

Kalkbeläge verhindern (2,5)

Trocknen (2,2)

Materialschonung (2,6)

Umwelteigenschaften (2,9)

Nutzerfreundlichkeit und Verpackung (2,2)

Platz 3: "Domol Geschirr-Reiniger Tabs Ultra Power All-in-One" von Rossmann

Ebenfalls mit einer Gesamtwertung von 2,1 landet die Eigenmarke von Rossmann auf dem dritten Platz. Sie ist mit acht Cent pro Waschgang teurer als die anderen beiden Produkte, überzeugt in den Spüldisziplinen aber fast genauso gut:

Gesamturteil: gut (2,1)

Reinigen: (1,7)

Klarspülen (1,9)

Kalkbeläge verhindern (2,4)

Trocknen (2,4)

Materialschonung (2,5)

Umwelteigenschaften (3,0)

Nutzerfreundlichkeit und Verpackung (1,7)

Weitere "gut" bewertete Tabs

Stiftung Warentest bewertete folgende Marken auch mit der Note "gut":

Dm: Denkmit Geschirr-Reiniger Multi-Power Revolution

Anders als im letzten Jahr schneidet das Geschirrspülmittel von der dm-Eigenmarke besser ab. Mit einer Wertung von 2,2 kommt es unter die ersten 10.

"Somat Gold 12 Multi-Aktiv"

"Somat" hat es mit einem ihrer Geschirr-Reiniger auch auf die, mit "gut" bewerteten Plätze, geschafft. Mit 0,21 Cent pro Waschgang sind die Tabs am teuersten im Vergleich zu den restlich platzierten.

Die mit "mangelhaft" geprüften Mittel belasten die Gewässer zum Teil weniger als die anderen geprüften Mittel. Doch im Vergleich sind auch sie nicht nachhaltiger. Sie greifen das Geschirr an und schädigen es. Wer also gewässerschonend spülen will, sollte lieber einen teureren guten und gewässerschonenden Multitab verwenden.

Ergebnis der Gelkissen

Die Produkte "Finish - Powerball Quantum Ultimate" und "Somat Power Caps Multi-Aktiv" schnitten beide mit einem guten "befriedigend" ab. Der Reiniger von Finish konnte dabei allerdings eine bessere Bewertung in den Kategorien Kalkbeläge, Klarspülen und Trocknen verzeichnen. Das Produkt von Somat war in den Kategorien Reinigen, Materialschonung und Umwelteigenschaft überzeugender. Im Test wurde aber klar, dass sie noch nicht mit den guten Multitabs konkurrieren können. Das liegt daran, dass sie trotz Klarspüler, Flecken auf dem Geschirr hinterlassen und trotz Zusätzen zum Trocknen, das Geschirr nass in der Spülmaschine bleibt.

Den kompletten Test lesen Sie kostenpflichtig bei Stiftung Warentest.

