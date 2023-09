Der Herbst steht in den Startlöchern - der perfekte Zeitpunkt, dein Balkonkraftwerk mit einem Speicher aufzurüsten. Denn so lässt sich deine eigens erzeugte Energie auch dann nutzen, wenn sich die Sonne mal versteckt. Am Markt für Solarenergie tut sich vieles und mittlerweile gibt es einige wirtschaftlich rentable Batteriespeicher für die Mini-Solaranlagen. Bei PluginEnergy* haben wir nun ein besonders interessantes Angebot für dich entdeckt: Hier gibt es den Zendure SolarFlow* ab 839 Euro - damit reicht der Händler die gefallenen Einkaufspreise an seine Kunden weiter. Zendure hat den UVP kürzlich um 30 Prozent gesenkt.

Unser Tipp: Du bist noch auf der Suche nach dem passenden Balkonkraftwerk? Aktuell sparst du bei PluginEnergy* mit dem Code "PIE50" ganze 50 Euro auf alle PiE Combos mit zwei Solarmodulen und mit dem Code "PIE100" sogar 100 Euro auf alle PiE Combos mit vier Modulen! Zuschlagen lohnt sich!

Speicher für Balkonkraftwerk: Zendure senkt Preis für SolarFlow - ab 839 Euro inklusive Versand

Viele neue Speicherlösungen für Balkonkraftwerke tummeln sich am Markt, doch der Zendure SolarFlow sticht als einziger mit Zertifizierung durch TÜV Rheinland heraus. Und die Amerikaner möchten ihre Speicherlösung massenfähig machen, weshalb man den Rotstift ansetzt. So ist der Zendure SolarFlow PV Hub mit ein bis vier AB1000-Batterien nun ab 839 statt wie bisher 1.176 Euro erhältlich, etwa bei den Balkonkraftwerk-Experten von PluginEnergy* (hier inklusive Versandkosten). Damit streicht Zendure die Preise um 30 Prozent ein. Der Zendure-Speicher die ideale Ergänzung zu deiner Mini-Solaranlage, denn er ist nicht nur mit der PiE-Serie von PluginEnergy* kompatibel, sondern auch mit allen anderen gängigen Balkonkraftwerken. Die Montage und Installation sind dabei schnell und unkompliziert.

Der Speicher von Zendure lässt sich individuell konfigurieren und flexibel erweitern. Eine Batterie AB1000 hat eine Speicherkapazität von 960 Wh - du kannst den SolarFlow auf maximal vier dieser Batterien erweitern und erreichst so eine maximale Kapazität von 3.840 Wh. So kurbelst du nicht nur deine Ökostromerzeugung kräftig an, du kannst auch deine Stromversorgung deinen individuellen Bedürfnissen anpassen und bei einem angenommenen Strompreis von 40 Cent/kWh bis zu 438 Euro pro Jahr sparen. Der Zendure Solarflow kommt mit 10 Jahren Speichergarantie und hält jedem Wind und Wetter stand.

Über PluginEnergy - Qualität aus dem Schwarzwald

Mit einer klaren Mission positioniert sich PluginEnergy* auf dem Markt für Qualitäts-Balkonkraftwerke: "Jedem Menschen die Möglichkeit geben, smart und einfach seinen eigenen Ökostrom erzeugen zu können." Ganz nach dem Plug & Play Prinzip stellt PluginEnergy dir daher Photovoltaik-Lösungen für deinen Balkon, deine Terrasse oder deinen Garten zur Verfügung, die günstig zu erhalten sind und keinen großen Mehraufwand für dich bedeuten.

Dabei arbeitet das Unternehmen aus Glatten im Schwarzwald nur mit renommierten Herstellern zusammen und legt neben Nachhaltigkeit, einfacher Montage und Unabhängigkeit besonders viel Wert auf höchste Qualitätsstandards. Bei Fragen zu deinem idealen Balkonkraftwerk-Setup hilft dir der Kundenservice jederzeit gerne wieder und der Versand erfolgt ab 200 Euro Bestellwert kostenlos.

Kontakt

PluginEnergy GmbH

Hinter der Kirche 16

72293 Glatten

Website: www.pluginenergy.de

Kontakt: info@pluginenergy.de