Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt derzeit vor einer bestimmten Salami. "Das betroffene Produkt mit der genannten Charge sollte keinesfalls mehr verzehrt werden, da es möglicherweise mit verotoxinbildenden E.coli (EHEC) belastet sein könnte", heißt es.

"Die Symptome einer möglichen Erkrankung an EHEC können wässrige Durchfälle oder Übelkeit, Erbrechen und/oder Bauchschmerzen sein, in seltenen Fällen auch Fieber und blutige Durchfälle", so die Warnung weiter.

Rückruf von Salami wegen EHEC-Gefahr: wann nach dem Verzehr Symptome auftreten können

Konkret ruft der Inverkehrbringer Di Gennaro Feinkost- und Weinhandelsgesellschaft mbH die "Salame con cinghiale, Salami mit Wildschwein" (350 Gramm) zurück. Produzent ist die italienische Feinkost-Metzgerei Anitca Macelleria Falorni. Die Charge 22259 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Februar 2023 sei betroffen und vom 8. November 2022 bis zum 18. November 2022 deutschlandweit an "Filialen verschiedener Handelskonzerne, Einzelhändler, Metzgereien sowie Feinkostgeschäfte versendet" worden.

Verbraucher könnten die Salami in den jeweiligen Verkaufsstätten zurückbringen. "Andere Chargen desselben Produktes, andere Produkte des Produzenten sowie des Inverkehrbringers sind von diesem Rückruf nicht betroffen", heißt es weiter.

"Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt in der Regel ein bis drei Tage, selten bis zu zehn Tage. Säuglinge und Kinder bis zum Vorschulalter erkranken häufiger. Diese Gruppe sowie ältere oder abwehrgeschädigte Menschen sind besonders gefährdet, schwere Verläufe und Komplikationen (bis hin zum akuten Nierenversagen) zu entwickeln". Wenn Verbraucher*innen die genannten Symptome verspüren, sollten sie laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit umgehend einen Arzt aufsuchen und auf den Verdacht auf EHEC hinweisen.