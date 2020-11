Hunderte Euro Unterschied: Warum die Rente in Österreich deutlich höher ist als in Deutschland

Wie es mit dem Rentensystem in Deutschland weitergeht, ist ungewiss: Immer mehr Menschen sehen sich bei Renteneintritt einer unklaren Zukunft gegenüber oder müssen sich mit Nebenjobs über Wasser halten. Auch wenn manche es schaffen, reicht die Rente bei einem Großteil der Senioren nicht aus. Viele wünschen sich mehr - ganz wie im Nachbarland Österreich.

In Österreich sind die Renten nicht nur einfach höher, das Rentensystem ist anders - und stellt somit mehr Ressourcen bereit, um die ältere Bevölkerungsschicht zu unterstützen. Diese erhalten, verglichen mit den deutschen Rentnern, rund 800 Euro (als Mann) beziehungsweise 500 Euro (als Frau) mehr. Damit sind die Österreicher im Alter deutlich besser versorgt als ihre deutschen Nachbarn. Aber nicht nur das: In Österreich erhalten Rentner keine 12 Auszahlungen pro Jahr wie in Deutschland - nein - die Österreicher erhalten satte 14 Auszahlungen! Somit kommen dem höheren Auszahlungsvolumen zwei zusätzliche Auszahlungen hinzu, die die Deutschen nicht haben.

Zukunftsmusik: Wird es eine Rentenreform geben?

Aber warum ist das so? Dass die Österreicher mehr Rente bekommen, liegt daran, dass in Österreich jeder in das Rentensystem einzahlen muss, also auch Selbstständige und Beamte. Ausnahmen gibt es nicht. In Deutschland ist das nicht der Fall. Zudem ist der Durchschnittsbeitrag in Österreich deutlich höher: In Deutschland werden im Schnitt 18,6 Prozent eingezahlt. In Österreich ganze 22,8 Prozent. Dies sorgt auch dafür, dass Österreicher deutlich früher in die Rente eintreten können, als es in Deutschland der Fall ist. Dies wurde vor Kurzem in einer Studie besonders deutlich.