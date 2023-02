McDonald's hat erst kürzlich verkündet, dass es ein neues Produkt bei der Burger-Kette geben soll.

Um die Werbetrommel hierfür zu drehen, wird es das Produkt für Kund*innen bis März kostenlos zum Probieren geben.

Probier-Aktion bei McDonald's

Es soll nun endlich vegane Nuggets bei McDonald's geben! Diese Nachricht hat kürzlich für viele positive Rückmeldungen gesorgt. Beim Konkurrenten Burger King gibt es die Leckerbissen für Pflanzen-Fans schon länger. Warum McDonald' so lange gebraucht hat? Man weiß es nicht. Erfreut sich der McPlant Burger doch schon länger einer großen Beliebtheit.

Um das die neuen veganen Nuggets gebührend zu feiern, hat sich der Burger-Riese eine simple aber effektive Strategie überlegt. McDonald's führt eine Gratis-Probier-Aktion ein. Bis März sind die Leckerbissen kostenlos.

Ziel der Probier-Aktion sei es, Fleischesser*innen abzuholen und von den auf Erbsenproteinbasis hergestellten Leckerbissen zu überzeugen. Diejenigen, die die veganen Nuggets bereits getestet haben, bestätigen den authentischen Hähnchengeschmack.

Bis März kostenlose vegane Nuggets sichern

McDonald's will mit dem Zeitgeist gehen und scheut dafür weder Mühen noch Kosten. Mitarbeiter der Fastfood-Kette werden von 22. Februar bis 1. März die kostenlosen Nuggets verteilen. So sollen möglichst viele mit der veganen Alternative in Kontakt kommen - und im besten Fall davon überzeugt werden.

