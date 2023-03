Still und heimlich haben sie sich aus den Quängelregalen der Supermärkte verabschiedet: Die Kaugummistreifen von "Wrigley's Spearmint". Das ist unter anderem dem User Lasseur auf Reddit aufgefallen: "Nachdem sich mein Vorrat dem Ende neigte, begab ich mich zu meinem örtlichen Supermarkt. Dort musste ich mit Erschrecken feststellen, dass die gummiartigen Streifen sich nicht mehr an der Kasse befinden", schreibt er in einem Thread.

Auch eine Nachfrage an der Kasse und eine anschließende Recherche im Internet brachten dem User keine Antwort, warum seine Lieblings-Kaugummimarke nicht mehr zu haben war. Deshalb schrieb er kurzerhand eine E-Mail an den Mars-Konzern. Dieser hatte 2008 das US-Süßwarenunternehmen Wrigley aufgekauft, das die "Wrigley's Spearmint"-Kaustreifen seit 1899 in fast unveränderter Form herstellte. Somit waren die "Spearmints" in der charakteristisch weißen Verpackung mit dem schwarzen Pfeil neben "Juicy Fruit" von Wrigley eine der ältesten Kaugummimarken weltweit. Tatsächlich gehören die meisten Marken-Produkte, die in Supermärkten zu finden sind, zu 9 großen Mega-Konzernen - die "Auswahl" ist somit eher eine "Illusion".

Mars lässt "Wrigley's Spearmint" verschwinden - Ende für eine der ältesten Kaugummimarken weltweit

Laut Lasseur war die Anfrage an Mars ernüchternd. "Wir verstehen Ihre Enttäuschung, müssen Ihnen jedoch mitteilen, dass das Format der Kaugummistreifen komplett aus unserem Sortiment genommen haben", soll die Antwort von Mars laut dem Reddit-User geheißen haben. Basierend auf den Verkaufszahlen und aufgrund neuer Trends habe sich die Marketingabteilung entschieden, das Produkt auslaufen zu lassen. Im Sortiment blieben demnach nur noch Kaugummidragees.

Auf Nachfrage bestätigte der Mars-Konzern tatsächlich, dass die klassischen Kaugummistreifen nicht mehr im Sortiment seien. "Das Statement in dem Post auf Reddit ist eine offizielle Antwort des Mars-Kundenservices und damit korrekt", so die Unternehmenssprecherin Annika Storm gegenüber inFranken.de.

Doch damit nicht genug, denn nicht nur "Wrigley's Spearmint" ist von dem Portfolio-Umbau betroffen: "Aufgrund der rückläufigen Entwicklungen, haben wir uns in Deutschland dazu entschlossen, das komplette Streifen- und Ministreifen Kaugummisortiment zum Ende 2022 aus unserem Portfolio zu nehmen." Das bedeutet: Auch ehemals sehr beliebte Marken wie die süßen "Juicy Fruit", die grün verpackten "Wrigley's Doublemint" oder die kurzen "Wrigley's Extra" dürften wir von nun an nicht mehr im Supermarktregal finden.

Auch interessant: Kaugummi verklebt den Magen - Das ist wirklich dran an Omas Mythos