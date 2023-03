Viele Verbraucher müssen aufgrund der Inflation jede Ausgabe zweimal hinterfragen. Gerade der Lebensmitteleinkauf kann schnell sehr teuer werden. Discounter werben zwar häufig mit "Spar-Highlights" und Ähnlichem, doch häufig handelt es sich dabei nur um Marketing-Maßnahmen, hinter denen keine echte Ersparnis für Kund*innen steckt.

Doch Supermärkte greifen auch zu anderen Maßnahmen, um Kund*innen für sich zu gewinnen. So bietet Kaufland beispielsweise Einkaufsgutscheine an, wenn Kund*innen bestimmte "Fehler" entdecken.

Kaufland-Kunden erhalten Einkaufsgutscheine für abgelaufene Lebensmittel und lange Wartezeiten

Kaufland orientiert sich an verschiedenen Kundenversprechen, welche auch auf der Website zu finden sind. Eines dieser Versprechen ist die "Frische-Garantie". Der Discounter verspricht außerdem "Schnelligkeit und kurze Wartezeiten".

Um dies für die Kund*innen in die Tat umzusetzen, gibt es von Kaufland beispielsweise für jeden Artikel mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum einen 2,50 Euro-Einkaufsgutschein. Wer ein abgelaufenes Produkt in seiner Kaufland-Filiale entdeckt, sollte es also gleich zur Kasse bringen.

Auch an der Frischetheke können sich Kund*innen unter Umständen einen Einkaufsgutschein sichern. Da Kaufland ein zügiges Vorgehen mit möglichst kurzen Wartezeiten verspricht, können Verbraucher*innen einen 2,50 Euro-Einkaufsgutschein erhalten, wenn sie länger als fünf Minuten anstehen müssen.

Aber auch an der normalen Kasse möchte der Discounter langes Anstehen vermeiden und entschädigt seine Kund*innen unter bestimmten Voraussetzungen. Wer länger als fünf Minuten warten muss und wenn nicht alle Kassen geöffnet sind, kann ebenfalls auf einen 2,50 Euro-Gutschein hoffen.

Zum Weiterlesen: Kaufland-Kundin empört: Frau öffnet Fischstäbchenpackung - und macht direkt Vermisstenmeldung