Der Hersteller Trienon informiert über einen Produkt-Rückruf aus seinem Sortiment. Es geht dabei um Notos Schafskäse / Bulgarischer Schafskäse in Salzlake gereift 200g, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgab. Der Grund dafür ist ein erhöhter Wert an sogenannten Photoinitiatoren.

Konkret geht es dabei um alle Packungen mit Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 19. Juli 2022 oder früher. Der Käse hat die EAN 4041249000402.

Käse chemisch verunreinigt: Produkt bei Rewe, Norma und Co. zurückgerufen

Photoinitiatoren sind chemischen Verbindungen, die unter anderem auch in Druckfarben eingesetzt werden. Sie können Schäden an Leber und Niere verursachen. Der Hersteller warnt deshalb vor dem Verzehr des Käses.

Wer das Produkt gekauft hat, kann dieses an der Verkaufsstätte zurückgeben. Der Kaufpreis wird dabei erstattet. Die Vorlage eines Kassenbons ist nicht nötig. Der Hersteller entschuldigt sich bei Verbrauchern und bittet um Verständnis: "Wo der Mensch am Werk ist können Fehler passieren und wir bitten Sie daher diesen Vorfall zu entschuldigen", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

