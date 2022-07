Die Honigverordnung der EU

Honig-Importe und Honigmischungen

Echter Deutscher Honig

Honig ist auf deutschen Frühstückstischen fast immer dabei - egal ob im Tee oder auf dem Brot: Er schmeckt einfach. Außerdem hat Honig, als reines Naturprodukt, auch gesundheitsfördernde und sogar heilende und antibakterielle Eigenschaften. Beim Einkauf von Honig achten Verbraucher*innen auf Preis, Qualität und Herkunft. Im Supermarkt liest du auf vielen Honiggläsern solche Angaben: "Mischung von Honig aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern". Hier erfährst du, was dahinter steckt.

Die Honigverordnung

Laut Verordnung der Europäischen Union muss bei Honig das Ursprungsland angegeben werden. Die Hersteller*innen können freiwillig genauere Angaben machen, etwa "Honig aus Bayern". Steht das darauf, muss der Honig dann auch ausschließlich aus Bayern kommen. Verpflichtend ist aber lediglich, das Herkunftsland anzugeben. Und das auch nur, wenn der Honig aus einem Land stammt.

Bei Honigmischungen aus mehr als einem Ursprungsland ist eine der folgenden Angaben Pflicht:

"Mischung von Honig aus EU-Ländern"

"Mischung von Honig aus Nicht-EU-Ländern" oder

oder "Mischung von Honig aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern"

Solcher Honig ist also eine Mischung mit Herkunft aus verschiedenen Ländern. Du erfährst letztlich nur, ob er nicht, nur teilweise oder ganz aus der EU stammt. Aus welchen Ländern der Honig kommt, muss bei Mischungen nicht angegeben werden. Auch muss keine Auskunft über das prozentuale Mischungsverhältnis, also, wie viel Anteile aus welchem Land stammen, gegeben werden. Diese Kennzeichnung bietet aus Sicht des Bundesverbands der Verbraucherzentralen kaum Informationen. Es seien Änderungen der EU-Honigverordnung geplant. Ziel solle eine Pflicht zur Angabe der Herkunftsländer bei Honigmischungen sein. Doch wann das passieren soll, ist nicht bekannt.

Importe, Mischungen oder Deutscher Honig

Der Pro-Kopf-Verbrauch an Honig liegt laut Honig-Verband in Deutschland bei über einem Kilo im Jahr. Diese hohe Nachfrage kann mit Honig aus Deutschland alleine nicht bedient werden. Der deutsche Honigbedarf wird nur zu etwa 25 Prozent aus dem eigenen Land gedeckt. Die restlichen 75 Prozent werden importiert. Ein Teil der Importe stammt aus Mitgliedsländern der EU. Hier vor allem aus Ungarn, Bulgarien, Spanien und Rumänien. Ungefähr 40 Prozent des Honigs werden aus Nicht-EU-Ländern importiert. Dieser Honig stammt vor allem aus Mexiko, Argentinien und der Ukraine. Ein weiterer Grund für Importe: Honig aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern kann preisgünstiger verkauft werden, als deutscher.

Die Honigproduktion ist vom Wetter abhängig. CC0 / Pixabay / Pexels +1 Bild

Warum werden so oft Honigmischungen angeboten? Der Honig-Verband erklärt dazu, dass man Honig mit gleichbleibenden Eigenschaften – Farbe, Festigkeit und Geschmack – wolle. Das sei aufgrund von äußeren Umständen, wie dem Wetter, mit Honig nur eines Imkers nicht immer möglich. Daher werden bei industrieller Honigproduktion Mischungen ("Cuvées") aus verschiedenem Honig angerührt. Du bekommst dann beispielsweise reinen "Rapshonig" oder "Waldhonig", aber von verschiedenen Standorten und oft aus mehreren Ländern gemischt.

Nur Honig, der von Mitgliedern des Deutschen Imkerbundes produziert wurde, darf das eingetragene Markenzeichen "Echter Deutscher Honig" tragen. Er darf ausschließlich aus Deutschland kommen und muss naturbelassen sein. Diesem Honig darf nichts hinzugefügt oder entzogen werden. Die Pollen werden nicht herausgefiltert und bleiben erhalten. Der Honig darf auch nicht wärmebehandelt sein und muss weniger als 18 Prozent Wasser enthalten. Du erkennst Echten Deutschen Honig am Logo, am geprägten Glas und geprägten Deckel, der Deckeleinlage und am sogenannten Gewährverschluss (Papierlasche, die über den Deckel geklebt ist). Und natürlich am Preis.

Fazit

Ein Großteil des Honigs, den du in deutschen Supermärkten kaufen kannst, ist importiert. Es gibt eine EU-Honigverordnung, die Herkunftsangaben und Qualitätskriterien regelt. Die Angabe des Herkunftslandes ist vorgeschrieben. Bei Honigmischungen reicht aber die Angabe, ob der Honig aus EU-Ländern oder Nicht-EU-Ländern stammt. Du erfährst nicht, woher dein Honig genau kommt.