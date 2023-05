Wäsche waschen muss ein jeder Haushalt. Insbesondere Familien müssen häufig mehrmals die Woche die Waschmaschine einschalten. Daher kaufen viele gerne die Großpackungen eines Waschmittels - immerhin kommt damit am günstigsten weg, oder etwa nicht?

Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg erklärt gegenüber Mimikama.org, dass Verbraucher*innen hier aufpassen sollten. Dass größere Packungen im Verhältnis günstiger sind, hält er für einen Marketing-Trick.

Experte erklärt Marketing-Trick: Großpackungen sind nicht unbedingt günstiger

Jorde meint dazu: "Das spricht sich irgendwann mal herum, dass die Großpackungen besser sind. Dann greifen viele Verbraucher zu den Großpackungen und da wird dann schleichend die Preispolitik umgedreht und man nimmt eine Zeit lang so Gewinne mit, bis sich das dann wieder rumspricht, dass die kleineren Packungen besser sind. Und so geht es dann im Kreis. Es ist immer wieder ein Versuch, so einen kleinen Zuschlag zusätzlich zu kassieren."

Ein weiterer alter Trick: Die Füllmengen der Waschmittelpackungen nach und nach verkleinern und so Preiserhöhungen unter den Tisch fallen zu lassen. Außerdem gaukeln viele Unternehmen eine vermeintliche Produktvielfalt vor. So bietet Ariel Colorwaschmittel mit Farbschutz und extra Faserpflege an – ob sich die Rezeptur der beiden Waschmittel tatsächlich unterscheidet, ist nicht klar.

Unternehmen wenden zudem häufig Tricks an, um höhere Preise zu rechtfertigen und behaupten, die Umwelt zu schützen. Persil verspricht beispielsweise bei den Verpackungen 97 Prozent weniger Plastikverbrauch. Ariel wirbt wiederum mit der Kartonbox, die recycelbar ist und in der Altpapiertonne entsorgt werden kann. Überdies raten Unternehmen den Verbraucher*innen kälter zu waschen und so Kohlendioxid einzusparen. Tristan Jorde stuft dies als ein klassisches Externalisieren ein, das die Verantwortung an die Verbraucher*innen übergibt.

Tipp: Relativen Preis anschauen

Verbraucher*innen sollten am Regal am besten auf den relativen Preis achten. Wie teuer ist das Waschmittel pro Kilo oder pro Liter? Das ermöglicht den direkten Vergleich und zeigt das günstigste Produkt.

