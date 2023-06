Nerviger Fehler an Supermarkt-Kassen beschäftigt das Netz

An der Kasse im Supermarkt oder Discounter geht es nicht selten hektisch zu: Die Ware muss möglichst platzsparend binnen kürzester Zeit vom Einkaufswagen oder Korb auf das Kassenband gelegt werden. Bei einem Artikel begehen jedoch viele Kund*innen einen ebenso nervigen wie vermeidbaren Fehler.

Immer wieder legen Kunden*innen einzelne Flaschen so auf das Kassenband, dass sie stückchenweise zurückrollen. Bewegt sich das Band, rollen die Flaschen zurück. In den sozialen Netzwerken sorgt dieser einfache wie nervige Fehler immer wieder für Unverständnis. Schon seit Jahren gibt es Twitter-Tweets und sogar ganze Threads auf "Reddit" zu diesem Thema.

"Glüh in Rewe grad richtig aus", schrieb Twitter-Nutzer*in "an_dy_wand" bereits vor zwei Jahren. Auf dem angefügten Foto sind mehrere Flaschen auf dem Kassenband zu sehen - die allesamt parallel zur Laufrichtung liegen. Dahinter befindet sich weitere Ware, die immerhin das Zurückrollen der Flaschen verhindern. Dennoch sorgt die gezeigte Situation für Unverständnis: "Die Flaschen liegen falsch" und "Flaschen immer längs auf´s Band", heißt es unter anderem in den Kommentaren zu dem Tweet.

Auch auf Reddit gibt es schon seit Jahren ganze Threads zu dem Thema, bei denen Nutzer*innen ihre Erfahrungen teilen und ihrem Unmut freien Lauf lassen: "Das ist so eine Sache, die mich sehr an der Menschheit zweifeln lässt. Es gibt genau eine korrekte Variante, Flaschen auf ein Kassenband zu legen: Längs!", erklärt ein Nutzer energisch. "Und dennoch sehe ich so gut wie jeden Tag Menschen, die mit totem Blick auf ihre hin und herrollenden, den Warentrenner verschiebenden Flaschen blicken (Arg!) oder sie aufrecht hinstellen und sich dann wundern, dass die Flaschen umfallen (Aaaaaaarg!!)".

Auch eine mutmaßliche ehemalige Rewe-Kassiererin meldet sich in einem Thread zu Wort. Sie versteht nicht, "dass 99% der Leute die Flaschen so aufs Band legen, dass sie immer hin und her rollen, sobald sich das Band bewegt. Ich hab da vorher nie drauf geachtet, aber hab ne Zeit lang beim Rewe gejobbt, und das sind echt erstaunlich viele Menschen, die das Problem dabei nicht verstehen", zitiert die HNA.

Es gilt also: Flaschen immer quer zur Laufrichtung des Kassenbandes legen, nicht parallel. Selbiges gilt übrigens auch für Dosen. Bei Bewegung des Kassenbands rollen Flaschen und Dosen sonst nach hinten und landen womöglich im Einkauf der nachfolgenden Kunden. Wer seine Flaschen trotzdem parallel hinlegen möchte, sollte sie wenigstens nach vorn und nach hinten ausreichend mit anderer Ware absichern - um ein Wegrollen zu verhindern.

Die Flaschen einfach hinzustellen, ist übrigens auch keine geeignete Alternative: Bei ruckartiger Bewegung kippen die Flaschen sonst schnell um und fallen herunter oder zerbrechen.

Übrigens: Ein Getränk solltest du niemals auf das Kassenband legen, da es sonst gefährlich werden könnte.

