Nicht nur in der Gastronomie werden derzeit händeringend Arbeitskräfte gesucht: Der gesamte Dienstleitungssektor in Deutschland leidet unter akutem Personalmangel. Das bekommen nun auch die großen Supermarktketten zu spüren und müssen reagieren.

„Die Personalknappheit an den Bedientheken trifft uns mit voller Wucht“, bekennt ein Rewe-Händler aus Bayern gegenüber dem Focus. Vor allem Märkte der großen Ketten Rewe und Edeka sind laut dem Nachrichtenportal betroffen, da diese in ihren Filialen Käse- und Wursttheken anbieten, manchmal auch Fischtheken. Als Konsequenz haben viele Filialen jetzt verkürzte Öffnungszeiten bei den Frischetheken bekannt gegeben. Wie drastisch die Lücke in den Besetzungen ist, ist auch indirekt durch die Stellenausschreibungen erkennbar: Auch Bewerbungen von Quereinsteigern seien willkommen.

Geänderte Öffnungszeiten: Rewe und Edeka schließen Frischetheken früher

Auch in Franken sind Filialen betroffen: Ein Edeka Markt in Schonungen bei Schweinfurt beispielsweise gibt die geänderten Öffnungszeiten auf seiner Facebook-Seite bekannt. Der Markt bittet die Kunden um ihr Verständnis und schreibt: "Wir versuchen schnellstmöglich in den normalen Betrieb zurückzukehren!"

Ob das so bald möglich sein wird, ist jedoch fraglich. Denn gerade bei der Personalsuche von Frischfleischtheken gibt es oft eine zusätzliche Hürde: Dort greift häufig die "Meisterpflicht", die besagt, dass eine gewisse Fachkompetenz - eben ein Meistertitel - gegeben sein muss. Das berichtete kürzlichSupermarkt Inside.

Verkürzte Öffnungszeiten sind aber nur eine Unannehmlichkeit, mit der Verbraucher jetzt beim Einkaufen rechnen müssen. Vor allem der rasante Preisanstieg bei den Lebensmitteln macht vielen Kunden zu schaffen. Wie man trotzdem beim Einkaufen sparen kann, lest ihr hier.