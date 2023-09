Der SWR hat zusammen mit zwei Bäckermeistern verschiedene Backwaren getestet. Wo gibt es das beste Brot und die besten Brötchen? Rewe, Aldi oder Lidl?

In einer Backwaren-Kategorie fällt das Urteil besonders deutlich aus.

Backwaren im Test: Brötchen von Lidl fallen durch

Brötchen, Brezen, Krusten- und ein Mehrkornbrot wurden von Bäckermeistern bewertet. Die Tester wussten nicht, woher die Waren stammten. Bei der Prüfung fiel ein Discounter bei herkömmlichen Brötchen komplett durch - nämlich Lidl. Bemängelt wurde, dass die Brötchen vorgebacken waren und die Garzeit nicht erreicht wurde. Bäckermeister Manfred Stiefel fällt ein hartes Urteil: Bei einer Lehrlingsprüfung würden die Brötchen von Lidl durchfallen.

Der Discounter verteidigt sich jedoch folgendermaßen: "In unseren über 3.250 Lidl-Filialen backen wir täglich mehrmals frisch. Unsere Backwaren, wie zum Beispiel Brot und Brötchen, werden als Teiglinge oder schonend vorgebackene Rohlinge tiefgekühlt in die Filialen geliefert."

Die besten Noten bei den Brötchen erhielt Aldi. Rewe wurde in dem Bereich nur mittelmäßig bewertet.

Lidl hat dafür die besten Brezen und Krustenbrote

Doch Lidl hat in anderen Bereichen die Nase vorn. So gewinnt der Discounter hier in der Kategorie Krustenbrot. Auch bei den Brezen gewinnt Lidl den Vergleich. Diese sind knackig, sehen gut aus und schmecken auch.

Die Krustenbrote bei Aldi schneiden laut Bäckerexperten am schlechtesten ab. Beim Mehrkornbrot gewinnt hingegen Rewe.

Es kann also kein eindeutiger Gewinner gekürt werden. Lidl konnte nur zwei von vier Kategorien für sich entscheiden. Es kommt im Endeffekt darauf an, was man genau kauft. Bei Brötchen lohnt sich der Gang zu Aldi, Mehrkornbrot sollte bei Rewe gekauft werden und Brezen und Krustenbrot bei Lidl.

